بلقيس تعترف : زوجي شريك في الجريمة (صورة)

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عدن - نيرة ابو خليفة - نشرت الفنانة بلقيس أحمد فتحي عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» صورة لها برفقة زوجها سلطان عبداللطيف أرفقتها بتعليق: «شريكي في الجريمة».
ويبدو أن لزوجها علاقة بالعمل الجديد الذي ستصدره بلقيس قريبا بعنوان «شوف لي حل»، خصوصا أنها عمدت إلى نشر فيديوهات على مدى عدة أيام.
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وكانت بلقيس قامت بهذه الفكرة حينما روجت لأغنيتها الجديدة “شوف لي حل” بطرق مبتكرة، وقد إستعانت وقتها هذه المرة بزوجها سلطان بعد أن طرحت قبل عدة أيام فيديو لشبيهتها وهي تقلدها وتؤدي الأغنية.
وعلقت بلقيس على الفيديو الذي وصفت فيه زوجها بـ “شريكها بالجريمة” “ومن غيرك أقوله؟! تدري أول ما لقيتك.أدمنت بيك وهويت.ما قلتها بعمري لأحد.بس إليك كلمة (فديتك).
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