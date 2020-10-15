نشكركم على قرائتكم خبر آخر ظهور للفنان ‘‘محمود ياسين’’ قبل وفاته.. شاهد كيف كان؟؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - توفي الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عن وفاة والده الفنان الكبير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون أسألكم الدعاء".

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وكان آخر ظهور للفنان محمود ياسين في فبراير 2019، إذ نشر حفيد محمود ياسين صورته برفقة جده الفنان وعلّق عليها يصفه بـ"الأسطوري".

وفي يناير 2018، نشرت ابنته الفنانة رانيا محمود ياسين، صورة تجمعها بوالدها وزوجها الفنان محمد رياض، وذلك عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "مع والدي الرائع ربنا يبارك لك حبيبي".

ممثل مصري ولد في 2 يونيو 1941 بمدينة بورسعيد، حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في عام 1964، وعمل بالمحاماة في بداية حياته العملية، ثم التحق للعمل بالمسرح القومي، وخلال فترة السبعينيات أصبح من نجوم السينما المصرية البارزين من خلال أفلام من أهمها: "الخيط الرفيع، حكاية بنت اسمها مرمر، حب وكبرياء، الرصاصة لا تزال في جيبي"، ومنذ التسعينيات وبداية الألفية الجديدة ازداد عمله بشكل كبير، ومن أعماله الدرامية "أبو حنيفة النعمان، ضد التيار، سوق العصر، العصيان".

المصدر: مصراوي