نشكركم على قرائتكم خبر تعليق وصورة مؤثرة للفنانة رانيا ابنة ‘‘محمود ياسين’’ في نعي وفاة والدها على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - نعت الفنانة رانيا محمود ياسين والدها الذى رحل منذ قليل بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، حيث نشرت صورة من طفولتها مع والدها عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: "أبويا فى ذمة الله وداعا حبيبى إنا لله وإنا إليه راجعون نسألكم الدعاء".

وأعلن عمرو محمود ياسين نجل الفنان محمود ياسين وفاة والده بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، حيث نشر صورة لوالده عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك معلقا عليها "توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

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