نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر جون سينا يتزوج صديقته شاي بعد إرتباطين فاشلين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٧ مساءً (دوت الخليج )

كشفت وسائل إعلامية، عن ارتباط نجم المصارعة والممثل الأمريكي جون سينا، بصديقته شاي شريتزاده، الإثنين الماضي في مدينة تامبا ولاية فلوريدا، وأن الزوجين كانا قد حصلا على رخصة زواج يوم الجمعة الماضي.

وجاء ذلك الإعلان، بعدما بدأت الشائعات عن علاقة عاطفية بين نجم الأمريكي ، وصديقته زاده تحوم في مارس من عام 2019، أي بعد أقل من عام من انفصال النجم الشهير عن نجمة المصارعة نيكى بيلا.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

إبنة رجاء الجداوي تورط نفسها مع أبناء إمبراطور السينما المصرية.. والجمهور يهاجمها

سيركان ينهي علاقته بـ إيدا بعد شرائه لها فستان باهظ الثمن (فيديو)

تسريب صورة فاضحة من الحمام لزوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان

بحفلة صاخبة.. أصالة نصري ترتمي بأحضان رامي صبري فيديو

السعودية.. تطورات جديدة بشأن إلغاء التأشيرات

شاهد.. نسرين طافش تتعمد رفع فستانها وتثير جنون الجمهور بمفاتنها المخبأة

هذه زوجة تامر حسني قبل عمليات التجميل.. لن تصدق!

وداع مؤثر بين عادل إمام ومحمود ياسين.. شاهد

ترامب يرقص مع الجمهور في أول تجمع إنتخابي له.. فيديو

هيفاء وهبي تدفع بفنانة مصرية لحلاقة شعرها على الزيرو.. شاهد

هيا الشعيبي تقدم أول إعتذار بعد إخلاء سبيلها (فيديو)

النجم محمد رمضان يعلق على تورطه بشحنة كبيرة من المخدرات

في آخر إطلالة لها.. درة تستعرض أنوثتها ورشاقتها على البحر (شاهد)

بعد تطاير ملابسها في المسبح.. لجين عمران تتعرض للتنمر من مي العيدان (شاهد)

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وبعدما ألمح سينا عبر حسابه الرسمي على تويتر الأسبوع الماضي، إلى حفلات زفاف قادمة خلال حديثه عن الحب، حيث كتب سينا: "الحب ينطوي على الجهد المستمر".

وفي شباط/فبراير، كان قد رصد أحد المعجبين خاتمًا في إصبع شريتزاده، وشارك الثنائي صورًا لهما على منصات التواصل الاجتماعى، ما أثار التكهنات بشأن علاقتهما.

هذا وكان قد رصد المعجبون الثنائي، بعد إعلان الخبر، في كرنفال في ميشن بيت، سان دييغو، وشوهدت شريتزاده خلفه مباشرة، حيث تضع خاتم خطوبة ضخم في إصبعها في يدها اليسرى، بينما كانت تمسك بذراعه طوال الوقت.

يذكر أن سينا كانت لدية تجربة زواج سيئة، حيث تزوج من صديقته في المدرسة الثانوية إليزابيث هوبردو، في عام 2009، وانفصلا في عام 2012 بعد قصة حب جمعتهما لسنوات عديدة، وتعقدت الأمور بينهما حتى وصلت إلى المحاكم في نهاية المطاف.

ووفقًا للتقارير، كان سبب الطلاق وقتها، عندما اكتشفت إليزابيث أن سينا على علاقة بسيدة أخرى، وظل جون دون زواج، حتى عرض على نيكي بيلا الزواج في ريسلمينيا 33 في منتصف الحلبة عام 2017، وقبل الزفاف بشهر تقريبًا، أعلن الثنائي انفصالهما العام الماضي، وفي فبراير عام 2019، شوهد سينا وشاي لأول مرة في مطعم في فانكوفر.

وجون سينا، هو واحد من أشهر لاعبي المصارعة في الولايات المتحدة الامريكية، وفضلًا عن ذلك فقد التحق بعالم التمثيل والغناء، وحقق بها نجاحًا هائلًا.

واستطاع جون سينا أن يحصل على حب الملايين من عشاق المصارعة، نتيجة لخفة أدائه وتميزه بحركاته الذكية والخفيفة داخل الحلبة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام