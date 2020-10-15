سيركان ينهي علاقته بـ إيدا بعد شرائه لها فستان باهظ الثمن (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

انخفضت ليلة أمس نسب مشاهدة المسلسل التركي "أنت اطرق بابي" في جميع الفئات، وذلك للمنافسة الشديدة بينه وبين وجود العديد من المسلسلات التي تُعرض في تركيا ليل الأربعاء، ومن ضمنها مسلسل "المؤسس عثمان"، والذي يحظى بشعبية كبيرة، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك تمكن من أن يتصدر قائمة الأكثر بحثًا عبر "جوجل" في بعض الدول العربية، كما أنه تمكن من أن يكون في المرتبة الثالثة في قائمة التريند التركي على تويتر، بأكثر من 110 ألف تغريدة

وكانت حلقة الأمس والتي بدأت من حيث انتهت الحلقة السابقة لها، بحزن "سيركان" من المعلومة التي أخبره بها والده "ألب تيكين" بأنه كان السبب بوفاة والدي "إيدا"، تضمنت العديد من المشاهد اللطيفة والرومانسية بين بطلي العمل، قبل أن تنتهي بفراقهم.

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وكان من بين المشاهد البارزة بينهما قيام "سيركان" بشراء الفستان الذي أعجب "إيدا"، إلا أنها لم تتمكن من شرائه بسبب ثمنه الباهض، وقيامها في المقابل بإهدائها "روبوت آلي" له، وهو الوصف الذي عادة من تصفه به، وكذلك قيام "سيركان" بحجز قاعة سينما خاصة بهما، بعدما أرادت الذهاب إليها معه، وحضور أحد الأفلام سويا.

وعلى الجانب الآخر كانت المنافسة بينه وبين "إيفه" شريكه الجديد، قد بدأت تأخذ جدتيها، حيث بدأ الأخير يؤثر عليه بمحاولة أن يكون اجتماعيًا مع فريق العمل، فيما بدأت علاقة "فريد" بـ "جيرين" تتوطد بشكل كبير.

وكان المشهد الأصعب، والتي أقفلت الحلقة شارتها عليه، هو قيام "سيركان" بإخبار "إيدا" أن كل شيء بينهما انتهى، معللًا ذلك بأنه لن يتمكن من الذهاب معها إلى إيطاليا، وذلك بعدما حدثت مشادة بينهما، اعترف فيها بأن تصرفاتها ملائكية، وتذكر ما سمعه منها، بأنها لن تسامح من كان السبب بوفاة والديها.

يُذكر أنه وفور انتهاء الحلقة، قامت القناة الناقلة للمسلسل بعرض الإعلان الترويجي للحلقة القادمة منه، والتي كشفت عن أن الصدمة التي تعرضت لها "إيدا" بعدما أنهى "سيركان" كل ما بينهما ستكشف عن وجه آخر لـ "إيدا".

هذا، وما زال المسلسل يواصل نجاحاته، حيث ذكرت العديد من الصفحات المهتمة بالمسلسل بأنه جرى بيعه لـ 45 دولة حتى الآن، في مهرجان "ميبكوم" المتخصص ببيع المسلسلات التركية للخارج.



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