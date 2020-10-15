إبنة رجاء الجداوي تورط نفسها مع أبناء إمبراطور السينما المصرية.. والجمهور يهاجمها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:١٠ مساءً (دوت الخليج )

ورطت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، نفسها دون قصد مع أبناء "إمبراطور السينما المصرية" الفنان الراحل محمود ياسين، خلال نعيها الراحل وكشف مرضه الذي كان يعاني منه مؤخرًا، وهو "الزهايمر"، ولطالما كان أبناؤه ينفون إصابته به.

البداية مع نشر أميرة من حساب والدتها المتوفية عبر إنستغرام، نعيًا للراحل محمود ياسين الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، بعد صراع مع المرض.

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وجاء نص نعيها: "الله يرحمك يا أنكل محمود.. دخلت على مامي يوم لقيتها سعيدة جدًا وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني.. كانت فرحانة جدًا وقعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاسي.. الله يرحمه رجل محترم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تعليق أميرة الجداوي لاقى نقدًا من جمهور الراحل محمود ياسين، كونها ذكرت مرضه الذي لطالما نفاه أولاده وهاجموا كل من ادعى ذلك.

واستنكرت متابعة نعي أميرة وردت عليها: "لازم تقولي من الزهايمر يعني؟" وحين سألتها التوضيح عن السبب قالت لها المعلقة: "المرض ده مش حاجة كويسة وأولاده لا يحبون ذكره".

وتدخلت معلقة أخرى في الموضوع، وأكدت السيناريو نفسه، وهو أن الراحل كان يعاني من المرض، لكن أسرته الفنية كانت ترفض كشف تفاصيل مرضه.

وفي خضم هذا الجدل تدخل آخرون لإنهاء الجدل وتركيز الدعاء على خسارة محمود ياسين، والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وتذكر أدواره الفنية المميزة.

يذكر أن ابناء الفنان الراحل ، عمرو ورانيا محمود ياسين، نفيا في أكثر من مناسبة معاناة والدهما من مرض الزهايمر، وتوعدا بمقاضاة كل من يطلق تلك الشائعات، رغم ترددها على لسان مقربين في الوسط الفني.

ورحل الفنان محمود ياسين، عن عالمنا عن عمر ناهز الـ79 عامًا، بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 6 سنوات ، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الخميس بمقر رأسه في بورسعيد.

وتميز الراحل بصوته الفصيح وإتقانه الشديد للغة العربية، لدرجة أنه تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية لبراعته فيها.

ولقب ياسين بـ"إمبراطور السينما المصرية"، حيث قدم أكثر من 200 عمل فني، بين الأفلام والمسلسلات الكبيرة للغاية. وتزوج الراحل من الفنانة المصرية شهيرة، وأنجبا عمرو ورانيا محمود ياسين، والتي تزوجت الفنان المصري محمد رياض.



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