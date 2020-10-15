نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد.. زوجة محمود ياسين تنهار أثناء تشييع جثمانه.. ونجله يروي لحظات وداعه الأخير لهم (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٩ مساءً (دوت الخليج )

انهارت الفنانة شهير ، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، اليوم من شدة البكاء خلال تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير في مدينة بورسعيد.

وشارك في مراسم تشييع ودفن جثمان الفنان الراحل حشد كبير من المسؤولين والفنانين والمواطنين رغم إجراءات التباعد جراء جائحة فيروس كورونا.

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وكشف السيناريست عمرو محمود ياسين، تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة عملاق الفن الراحل محمود ياسين.

وقال أن الراحل كان يعانى من إلتهاب رئوي قبل شهر من وفاته وتماثل للشفاء وخرج من المستشفى بعد تلقي العلاج، ولكن عقب تراجع حالته الصحية عاد مرة أخرى للمستشفى، مؤكدا بأنه "كان لديه التهاب رئوي مش كورونا".

وأضاف " ياسين"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، أن الأطباء أخبروه أن الألتهاب الرئوي مثل "المد والجزر"، وعندما يصيب كبار السن يكون خطيراً، وتابع:" أنه عقب دخوله المستشفى فى المرة الثانية بعد تدهور حالته الصحية تطلب وضعه على جهاز التنفس الصناعى منذ 4 أيام".

واستكمل "ياسين"، قائلاً: "عندما أنخفض ضغط دمه قام الأطباء بمحاولات عدة لرفع ضغطه ولكن دون جدوى حتى توقفت عضلة القلب فى الساعة السادسة صباحاً ونفذ أمر الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأشار نجل الفنان الراحل، إلى أن تحسن حالة عملاق الفن الراحل محمود ياسين، قبل رحيله بأيام وذاكرته كانت فى أحسن أوضاعها وتحدث مع كافة أفراد العائلة عبر الهاتف، ورحب بيا لما رحت زرته وكان فرحان بيا لدرجة كلم أمي وأختي وبنتي ..وشعرت أنه تماثل للشفاء ولكنها كانت كلمات ومقابلة وداع".

وأردف "ياسين" :"رغم أن تصلب الشريان أثر على حالة الذاكرة إلا أن ذاكرته فى ذلك اليوم كانت جيدة وهذا أعطاني أمل وسعادة كبيرة وكنا بنهجر أمورنا أن الراحل سيغادر المستشفى بعد أربع أو خمس أيام بعد تحسن صحته ولكن تراجعت حالته مرة أخرى ولما شفته أمس عرفت أنه يحتضر وأن أجل الله قريب".





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