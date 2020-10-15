تعرفي على فوائد العلاقة الزوجية لصحة القلب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٢ مساءً (دوت الخليج)

العلاقة الحميمة مفيدة لصحة الرجل والمرأة على السواء، كما أنها تعزّز القدرة الجسدية والنفسيّة، ومن فوائد العلاقة الحميمة:

1- تقوية جهاز المناعة: وقد أثبتت الدراسات ومجموعة من الأبحاث التي أجريت في معهد بحوث نيو إنغلاند ماساتشوستس، أن الرجال الذين مارسوا العلاقة الحميمة على الأقل مرتين في الأسبوع لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأمراض أخرى أقلّ من الرجال الذين يمارسون العلاقة الحميمة مرة واحدة في الشهر أو أقل.

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2- منع الإصابة بأمراض القلب: نشرت المجلة الأمريكية لأمراض القلب استطلاع يشير إلى أن العلاقة الحميمة تعتبر حامية لصحة القلب وتساعد على خفض حدّة التوتر بين الأزواج.

وفيما يلي فوائد العلاقة الزوجية لصحة القلب:

ضغط الدم: تساعد العلاقة الحميمة على ضبط ضغط الدم حيث أن ضغط الدم الطبيعي.

الكوليسترول : العلاقة الحميمية تساهم فى خفض نسبة الكوليسترول في الدم يشمل مجموع الكولسترول HDL (الكولسترول الجيد) وLDL (الكولسترول السيء.



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