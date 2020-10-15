3 أضرار مباشرة لمرض السكري على الفم والأسنان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

قال طبيب الأسنان الألماني شتيفان تسيمر إن داء السكري يؤثر بالسلب على صحة الفم والأسنان أيضًا؛ حيث يتسبب ارتفاع مستوى السكر بالدم في ارتفاع خطر الإصابة بالتسوس وجفاف الفم، كما يعاني مرضى السكري من انخفاض الكالسيوم في اللعاب، ما يؤدي إلى صعوبة إعادة تمعدن الأسنان، وبالتالي تهاجم الأحماض مينا الأسنان بسهولة.

ويؤدي داء السكري إلى فرص حدوث التهابات ويمهد للإصابة بالتهاب دواعم السن، والذي قد يؤدي إلى تخلل الأسنان وسقوطها، علما بأن أبرز أعراضه تتمثل في نزيف اللثة، وانبعاث رائحة كريهة من الفم.

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ولتجنب هذه المخاطر يتعين على مرضى السكري ضبط مستوى السكر بالدم، مع العناية الجيدة بالأسنان من خلال تنظيفها بمعدل مرتين يوميا بواسطة معجون أسنان يحتوي على الفلورايد، والخضوع لفحوصات دورية لدى طبيب الأسنان لاكتشاف أية أمراض مبكرا وعلاجها.



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