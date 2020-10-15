تسريب 8 فيديوهات إباحية لـ هدير الهادي.. واعترافاتها الصادمة تتسبب بوفاة والدها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:١٥ مساءً (دوت الخليج )

تسربت مؤخراً ثمانية فيديوهات إباحية جديدة ، لنجمة " تيك توك" هدير الهادي، إلى مواقع التواصل الإجتماعي، وأثارت ضجة كبيرة.

وجاء تسريب هذه الفيديوهات، بعد تداول صور وفيديوهات مشابهة لهدير الهادي خلال الفترة القليلة الماضية، على نطاق واسع بمواقع التواصل.

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ويتسابق الكثير من البنات والشباب على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مع انتشار ما يسمى بـ "البلوجر"، لنشر العديد من الفيديوهات والصور، والبعض منها يكون غير لائق، ليجذبون من خلالها متابعيهم وأغلبهم من المراهقين، وأصبحت الشهرة مصدر دخلهم على حساب تجاوز مبادئ وأخلاق المجتمعات العربية.

وكان آخرهم المتهمة هدير الهادي، والتي أصدرت محكمة الاقتصادية بالقاهرة قرارًا بمواصلة حجزها وعقد جلسة محاكمة لها في 27 أكتوبر الجارى.

وتعاقب المتهمة بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنه 1961 بشأن مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25 و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

كانت مباحث الآداب، ألقت القبض على فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، في شقة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتى استأجرتها الفتاة قبل أشهر من القبض عليها.

وألقت أجهزة الأمن القبض على "هدير الهادي"، بعد قيامها ببث فيديوهات تحرض على الفسق، عبر تطبيق "تيك توك"، وتمكنت بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان إقامتها .

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع او ينشر فيديوهات اباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

وفى وقت سابق اعترفت فتاة الـ"تيك توك" هدير الهادي، أمام جهات التحقيق، بما نسب اليها من تهم حيث قالت : "أتولدت في قرية سيدي غازي في أسرة من أب وأم وعندي أخين أولاد أصغر مني، ووالدي ووالدتي انفصلوا وأنا في الثانوية العامة ورجعوا مع بعض تاني من كام شهر وعايشين دلوقتي في البحيرة، ووالدي رجل أعمال يمتلك معرض سيارات وبيشتغل في الأراضي الزراعية".

وأضافت فتاة الـ"تيك توك": "إخواتي لسه بيدرسوا، وانا عشت في الإسكندرية بعد انفصال ابويا وامي وبعدها جيت القاهرة مع ماما وفي أواخر 2018 سبت والدتي وبدأت أعيش لوحدي واتنقلت لكذا مكان في القاهرة لحد ما قعدت في الشقة اللي في حدائق أكتوبر، وكنت في الثانوية العامة - نظام أمريكي- وبعدها حولت عربي إتأخرت سنتين وسقطت وبعدها دخلت أولى كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان وما دخلتش إمتحانات من سنتين، ثم حاولت اشتغل في برنامج اسمه "بيجو لايف" بعد ما واحد كلمني وقالي افتحي لايف 30 ساعة في 10 أيام، وهو هيبعت للوكيل ولما المتابعين يزيدوا هاخد فلوس وكل ما فيديو اضاءته كويسة واللايف مش بيقطع فيه هيتقبل في الشركة".

وتابعت هدير الهادي: "أنا معنديش ممتلكات خاصة بيا لكن مصادر دخلى هي تحويلات مالية من ويسترن يونيون من واحد دكتور مصري في بلد خليجية، وبعتلى 18 مرة قبل كدة، بعد ما بعتلى على اكونت "بيجو لايف" وقالي انتي ليه داخلة هنا اللي هنا مش شبهك ورديت قولتله انا بحاول اساعد نفسي وبدأنا نتكلم مكالمات عادية وعرف عني تفاصيل حياتي وبدأ يبعتلي فلوس، في كل مرة كان المبلغ بيختلف، مرة 600 دولار، ومرة 1000 دولار ومرة تانية 1200 دولار، وهو كان بيبعتلي الفلوس دي مساعدة شخصية منه، وأنا صرفتها كلها، عملت عملية نحت لجسمي بـ 60 ألف جنية واشتريت 3 تليفونات وكنت بصرف على حاجات تاني زي تلاجة وتلفزيون وعفش للشقة وتكييف والحاجات دي، وكنت بأجر عربيات عشان أوبر بياخد فلوس كتير".

وأوضحت فتاة التيك توك هدير الهادي: "بالنسبة للفيديوهات اللي كنت بعملها فيديوهات عادية بحرك شفايفي على الاغاني وفي فيديوهات تانية كنت برقص فيها عشان أجيب متابعين للاكونت واجيب اعلانات كتير، وكنت بصورها في البيت او الشارع او في الساحل الشمالي، وبنشرها عشان بحب انشر حياتي اليومية، أما الفيديو اللي اتنشر على مواقع الإباحية دي واحدة شبهي مش أنا، ونزلت فيديو تكذيب على الحالة بتاعتي على الانستجرام واتمسح تلقائي بعد 24 ساعة، وبعدها عملت فيديوهات قولت مش أنا اللي في الفيديو الإباحي".

وأضافت: "أنا مفيش بيني وبين حد من جنسية عربية علاقة غير شرعية، ومكنش فيه غير الفيديوهات بتاعت حمام السباحة بتاعتي والاسكرين شوت اللي متاخدة من حساباتي خاصة بي فعلا بس الاسكرينات بتاع مواقع الاباحية دي مش بتاعتي، وكل اللي حصل إني جالي مكالمة من واحد معرفهوش وقالي أنه بيكلمني على سناب شات وأنا قولتله ان حياتي فيها بهدلة ومحتاجة فلوس، قالي تعالي نتقابل في الحصري في أكتوبر، وهبعتلك فلوس عن طريق المحامي بتاعي ولما روحت هناك لقيته مسكني وقالي أنه ضابط وخدني على الشقة بتاعتي ولم حاجات من الشقة وبعد كدة وداني على إدارة الآداب وأول ما روحت هناك سألوني عن الفيديو بتاع واحدة شبهي نازل على المواقع".

وتابعت هدير: "أنا قولتلهم ان اللي في الفيديو مش أنا وجابولي دكتورة كشفت عليا وقالت لهم إن مش أنا اللي في الفيديو وكانوا بيسألوني على باسوردات الاكونتات بتاعتي وبعدها جيت النيابة، ومحصلش لإني صورت فيديوهات واخدت مقابل عليها فلوس، أنا بس كنت بحاول ازود الفلورز بتوعي عشان الشركات تخليني اعلن عن منتجات بتاعتهم".

من جانبه طلب الدكتور عصام الطباخ محامي المتهمة هدير الهادى، أصلياً واحتياطيا البراءة، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن لا جريمة، وانعدام التحريات، وبطلان اعترافات المتهمة بمحضر الضبط، وتلفيق الاتهام من جانب ضابط الواقعة، وبطلان تحريات مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر، كما دفع بانتفاء ماديات الجريمة المنصوص عليها بالمادة 178 عقوبات، والخاصة بنشر صور خادشة للحياء العام، وانتفاء ماديات الجريمة المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات والخاصة بالفعل الفاضح، وانتفاء ماديات الجريمة المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الآداب، والمادة 25 من قانون الإنترنت والخاصة بالاعتداء على القيم والمبادئ المصرية.

وأوضح دفاع المتهمة، أن والد هدير الهادى، فور مشاهدته لما نشر عن ابنته عبر وسائل الإعلام أصيب بجلطة توفى على إثرها، مستطرداً: "أبوها أول ما شاف الاعترافات اللي نشرتها وسائل الإعلام قال مش هتكدب بنتي كده، دي لازم تتقتل، وأصيب بجلطة على الفور وتوفى".

وكانت قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، الثلاثاء الماضي، حجز جلسة 27 أكتوبر الجارى للحكم على المتهمة هدير الهادي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق تيك توك، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق والفجور.

