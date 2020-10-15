نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ملكة جمال المغرب تطلق وصفاً صادماً على المصريات بعد إلغاء حفل "المجرد" بتهمة الإغتصاب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٢ مساءً (دوت الخليج )

دافعت ملكة جمال المغرب ابتسام مومني عن الفنان سعد لمجرد ، بسبب الحملة الواسعة التي تعرض لها بتهمة قضايا تحرش واغتصاب سابقة ، لمنعه من أحياء حفلة غناء في القاهرة.

وقالت مومني عبر حسابها على إنستغرام: "يعني أنتوا مفكرين الفنان سعد لمجرد رح ينزل الحفل يتحرش ببناتكم وهم مثل الرجال؟".

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تعليق ملكة جمال المغرب لم يمر مرور الكرام؛ إذ تعرضت لهجوم واسع بعد اتهامها بالإساءة والتطاول على المصريات بقولها عنهن "مثل الرجال"، فيما طالبها آخرون بالاعتذار فورًا وإلا فلن تسلم من هذا التعليق المسيء.

وأضاف آخرون أن من حق ابتسام مومني الدفاع عن سعد لمجرد، وأي شخص آخر له الحرية أيضًا في الدفاع عن الفنان أو الفنانة التي يحبها، لكن لا أن يكون ذلك بالإساءة للشابات المصريات.

مقابل ذلك استاء كثيرون من محبي الفنان من إلغاء حفله بسبب الدعوات المصرية التي وقفت ضده، وقالوا إن التحقيقات أكدت براءته، وهو قيد إنهاء كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بها، لافتين إلى أن قضايا التحرش منتشرة بمصر بكثرة، بل إن القصص والروايات عن هذه القضايا صادمة هناك، ولا يوجد أي ضجة ضدها كما حصل مع حفل لمجرد، وشددوا على أن العديد من الحفلات تشهد أيضًا حالات تحرش، متسائلين باستغراب عن هذا الموقف المستفز بحق الفنان المغربي.

وكان سعد لمجرد قد رد بصورة غير مباشرة على الحملة الكبيرة التي شهدتها وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا، ليعود اسمه ليتصدر العناوين على خلفية قضايا الاغتصاب والتحرش التي يواجهها. وكانت الصفحة الرسمية لمسرح "كايرو شو" قد أعلنت عن الحفل بمناسبة مرور عامين على إنشائه، لكنها عادت وحذفت الإعلان بعد انتشار وسم "هاشتاغ" يصف الفنان المغربي بـ"المغتصب".

ولم يرد الفنان لمجرد، بصورة مباشرة على الحملة، لكنه نشر صورة له مبتسما على صفحته في تطبيق إنستغرام، وعلق عليها بالقول: "لا شيء يهز القلب المبتسم"، وأرفقها بوسوم جاء فيها: "الله ينصر سيدنا" و"أحب جمهوري إلى الأبد" و"أحب والدي إلى الأبد".

وتصدر وسم "سعد_لمجرد_مغتصب" على تويتر، حيث انهالت التعليقات بين المطالبة بإلغاء الحفل واعتبار الفنان المغربي "مغتصبا ومتحرشا"، والدفاع عنه باعتبار أنه لم يسجن ولم تتم إدانته.

يذكر أن هذه ليست الحملة الإلكترونية الوحيدة التي سعت لوقف انتشار لمجرد فنيا، بعد تهم الاغتصاب والتحرش، ففي 2018 بعد أن قرر القضاء الفرنسي اعتقاله مجددا، إثر دعوى اغتصاب ثانية، دعا نشطاء في المغرب إلى وقف بث أغاني النجم الشهير على أثير المحطات الإذاعية.





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