نشكركم على قرائتكم خبر من منا لايذكر بطلة مسلسل قيامة أرطغرل ‘‘أصليهان’’؟؟.. شاهدوا الصورة والمفاجأة التي كشفتها اليوم على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - شاركت الممثلة التركية الشابة جولسيم على Gülsim Ali، متابعيها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، "بوست" دعتهم فيه إلى مشاهد ومتابعة دورها في المسلسل التاريخي الجديد الذي تلعبه.

كانت جولسيم التي لعبت شخصية أصليهان خاتون في المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل "Dirilis: Ertugrul"، قد فازت بقلوب الملايين من المعجبين بأدائها المتميز كامرأة قوية التفكير من قبيلة كافدار، وابنة زعيمها كاندار بيا.

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كما شاركت الفنانة التركية، التي صعدت إلى مستوى الشهرة العالمية يوم الاثنين، بوستر للدراما التليفزيونية القادمة التي تشارك فيها. وكشفت أيضًا عن تاريخ إصدار مشروعها الجديد.

وفقًا لـ جولسيم، سيتم بث الدراما التي تحمل عنوان "Gonul Dagi" في الساعة 8: 00 يوم السبت على التلفزيون الحكومي التركي.

المصدر: مواقع التواصل + وكالات