نشكركم على قرائتكم خبر أول تعليق من إسرائيل على وفاة الفنان ‘‘محمود ياسين’’.. ومفاجأة بشأن ظهوره في إسرائيل كل يوم جمعة! (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - في صباح يوم الأربعاء أعلن الفنان عمرو محمود ياسين عن رحيل والده الفنان الكبير ونجم السينما المصرية، محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا.

رحيل مؤلم على كل محبين الفنان الكبيرالذي كان ملهمًا ومبدعًا ومن أسرة فنية عريقة قدمت للسينما المصرية الكثير والكثير.

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ومنذ الإعلان عن وفاته توالت التعازي من كل الجهات والفنانين الكبار، ولكن نعي خارج الصندوق جاء من إسرائيل للفنان الكبير الذي كان بطلًا لفيلم الرصاصة لا تزال في جيبي والذي جسد فيه الانتصار في حرب اكتوبر المجيدة، وظل عمله مرتبط في أذهان المصريين بانتصار أكتوبر المجيد.

وكعادة المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، يحاول اثارة الجدل دومًا، ويحاول اثارة حفيظة المصريين والعرب بمنشوراته، حاول هذه المرة من خلال حدث وفاة الفنان الكبير محمود ياسين، من خلال تغريدة له على حسابه الشخصي على تويتر عن رحيل الفنان محمود ياسين، وقال ادرعي في تغريدته "وداعاً الفنان الكبير #محمود_ياسين الذي كان ممثلا محبوبًا في إسرائيل منذ ستينينات القرن الماضي حين كان بطل الأفلام المصرية التي بثت في التلفزيون الإسرائيلي وهكذا تعرفنا عليه".

بشكل عام يحاول افيخاي التقرب من العرب والمصريين من خلال منشوراته الجدلية وهذه المرة زايد على الراحل من خلال الحديث عن عن شعبيته داخل اسرائيل من خلال أفلامه، وحاول المزايدة على وفاة رجل واستغلال الحدث لاظهار اسرائيل بمظهر انساني بحت.

وكشف موقع "والا" العبري أن التلفزيون الاسرائيلي كان يعرض أفلام الراحل المصري ظهر كل جمعة على الشاشة الإسرائيلية وكان دائم الظهور على شاشات التلفاز الإسرائيلي بأفلامه، ويعتبر الفنان المصري، معروف وبشكل كبير لدى الجمهور الإسرائيلي.

وسلط تقرير موقع والا العبري الضوء على اختيار محمود ياسين كسفير للنوايا الحسنة عام 2005 من قبل الأمم المتحدة، وسلط الضوء على تصدر الفنان محمود ياسين عشرات الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ووصفه ببطل الأفلام ونجم الشاشة المصرية في الأفلام المذاعة على شاشات إسرائيل ظهر كل جمعة، كما نعى العديد من المواطنين الإسرائيليين رحيل الفنان محمود ياسين.

وتحدث التقرير عن اخر ظهور للفنان المصري محمود ياسين في 2012، وكان من المفترض الظهور في عمل تلفزيوني في 2014 لكنه لم يشارك بسبب ظروف مرضية قهرية منعته من الدخول في أعمال سينمائية وتلفزيونية.



وتحدث الفنان محمد رياض عن وفاة النجم محمود ياسين وأعلن أن الجثمان سيوارى الثرى غدًا الخميس بسبب سفر شقيق الفنان خارج الوطن، وقررت الاسرة انتظار عودته، كما أن كل أسرة الفنان محمود ياسين من بورسعيد وليست من القاهرة وينتظر قدومهم من بورسعيد إلى القاهرة لحضور الدفن ومراسم التشييع، ورحل الفنان عن عمر ناهز 79 عامًا.

المصدر: موقع أقباط مصر