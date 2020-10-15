بعد ظهورها بفستان شفاف.. مي سليم تحتفل بـ"أغلى حاجة في حياتها" بصدر مكشوف (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:١٥ مساءً (دوت الخليج )

أحتفلت الفنانة مي سلم، اليوم ، بعيد ميلاد ابنتها "لي لي" ، واصفة هذه المناسبة بأنها أغلى حاجة في حياتها.

ونشرت مي سليم ، على حسابها بموقع إنستغرام، صور من حفل عيد ميلاد إبنتها، وعلقت عليها كاتبة:"النهار ده عيد ميلاد احلى حاجة في حياتي لي لي ربنا يخليك ليا يارب كل سنة وانت معايا".

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وتابعت "مي" قائلةً :"وكل سنة وانت اغلى حاجة في حياتي كل سنة وانت حلوة يارب اشوفك اسعد الناس ويحفظك من كل شر، بحبك.. ربنا يحفظ كل ولادنا".

وظهرت الفنانة الأردنية في الصور بفستان سماوي مكشوف الصدر، وبتسريحة شعر ذهبية دثرت خصلاتها ظهرها ووجنتيها وصدرها، كما ارتدت المحتفي بها فستان بنفس لون وشكل فستان والدتها وظهرت وهي في قمة السعادة.

وحظيت الصور بتهاني وتبريكات المتابعين بعيد ميلاد الطفلة "لي لي" ، وتمنياتهم لها ولوالدتها بحياة يغمرها السعادة والنجاح والتوفيق.

وكانت الفنانة مي سليم، قد نشرت مؤخراً، صورة إغراء حديثة لها عبر حسابها على موقع إنستغرام ، ظهرت فيها بفستان شفاف طويل يظهر ما تحته للعيان بوضوح تام ، مما جذب انتباه متابعيها، واشعل حسابها بموقع إنستغرام، بالاعجابات والتعليقات.

ومن التعليقات التي حازت عليها إطلالة الفنانة سليم، كتب متابعون :"شفنا كل حاجة " ، " احلى قمر" ، " بدر البدور" ، "وضعك في بداياتك كان أجمل دلوقتي ميطمنش" .

يذكر أن مي سليم غابت عن دراما رمضان الماضي بعدما كانت تصور مسلسلين وهما "خيط حرير"، "اختراق ٢"، إلا أن العملين توقفا وتم تأجيل عرضهما بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا والإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها ومن ضمنها إيقاف حركة الطيران.

وكان آخر أعمال مي سليم تصوير دورها في مسلسل “حواديت الشانزليزيه” المكون من 45 حلقة، تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقص عادل.

ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون.



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