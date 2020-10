بعد ظهورها بفستان شفاف.. مي سليم تحتفل بـ"أغلى حاجة في حياتها" بصدر مكشوف (صور)

View this post on Instagram

النهاردة عيد ميلاد احلي حاجة في حياتي لي لي ربنا يخليكي ليا يارب كل سنة وانتي معايا و كل سنة و انتي اغلي حاجة في حياتي كل سنة و انتي حلوة يارب اشوفك اسعد الناس و يحفظك من كل شر 🎂🎂🎂🎂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ بحبك ربنا يحفظ كل ولادنا 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼