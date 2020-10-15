نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر دراسة تكشف عن فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت دراستان نشرتا يوم الأربعاء أن الأشخاص ذوي فصيلة الدم O قد يكونون أقل عرضة للإصابة بـ “كوفيد-19” أو المعاناة من أعراض حادة مرتبطة بالمرض.

وحلل باحثون دنماركيون عينة من 7422 شخصا ثبتت إصابتهم بالفيروس، ووجدوا أن 38% فقط لديهم فصيلة الدم O، وفقا لبحث نُشر في مجلة Blood Advances.

قد يهمك أيضًا:

شهيرة تكشف عن مرض زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.. وما فعله عند رؤية رجاء الجداوي

دراسة تكشف عن فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا

رئيس الصين يعلنها مدوية أمام جيشه: “استعدوا للحرب”

بطل مسلسل “قيامة أرطغرل” يفاجئ الجماهير بأكشن مثير على انستجرام .. شاهد

الزنجبيل يطرد سموم الجسم ويحميك من سرطان المعدة وفوائد أخرى لا غنى لأحد عنها.. لا تتجاهلها.



إليسا تعلن عن خبر “مؤلم جدا”

هل توفي محمود ياسين بفيروس كورونا مثل الفنانة رجاء الجداوي ؟؟.. حفيده يكشف الحقيقة الكاملة

ملكة جمال المغرب تهين فتيات مصر بوصف خارج عن الأدب بسبب سعد لمجرد

اعتقال زوجة رئيس عربي مخلوع.. شاهد من تكون؟؟

بالفيديو.. لحظة انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

مشروب بسيط تناوله يوميًا يحميك من السرطان!

صقر جارح يُباع بسعر خيالي في مزاد بالسعودية... شاهد المفاجأة كم بلغ السعر؟

إسرائيل تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين بهذه الكلمات المفاجئة.. وتكشف سر ظهوره في "إسرائيل" كل يوم جمعة! (شاهد).

خادمة في البيت الأبيض تكشف أسرار خاصة لـ "ميلانيا ترامب" وتصف إيفانكا ترامب بـ“الأفعى”

يعزّز المناعة ويقاوم السرطان.. 8 فوائد مذهلة ل "عصير الجزر"

الملكة رانيا تعلق على جريمة الزرقاء التي هزت الأردن .. ماذا قالت؟؟

هل تذكرون الممثلة التركية “أصليهان” بطلة مسلسل “قيامة أرطغرل”؟؟.. شاهدوا الصورة والمفاجأة التي كشفتها اليوم

كيف علقت الفنانة شهيرة على اَخر شائعة وفاة زوجها محمود ياسين ؟

الرئيس الأمريكي ترامب يرقص على المسرح أمام ناخبيه بعد إعلان تعافيه من كورونا (شاهد)

العثور على مفاجأة مثيرة عند ضريح أبو مهدي المهندس الذي قُتل برفقة قاسم سليماني!

مشهد مرعب... هل هذا جبل تأكله النيران ضمن حرائق اجتاحت سوريا؟.. شاهد

الحكم على ابنة رئيس عربي مخلوع بــ12 سنة سجن (الاسم)

نجل الشعراوي يكشف حقيقة أخذ والده مزرعة كبيرة من السادات .. شاهد ماذا قال؟

انتبه جيدًا.. 5 مخاطر لاستخدام الهواتف المحمولة في الحمام

كان فتى أحلام كل البنات!!.. أغرب تعليق من فنانة شهيرة على وفاة الفنان محمود ياسين

القبض على 3 مقيمين يمنيين في الرياض .. والشرطة السعودية تكشف تهمتهم

اردوغان ينحني أمام حاكم هذه الدولة العربية.. والمعارضة التركية تنفعل بشدة (شاهد)

كنت أصرخ الله أكبر استمروا في تقطيع يدَيّ وفقء عيني.. ضحية “جريمة الزرقاء” البشعة يروي تفاصيل اختطافه (فيديو)

شقيق محمود ياسين يتسبب بتأجيل جنازة الفنان الراحل.. وأسرته تكشف ماذا حدث؟

الفنان “عادل إمام” يهين ممثل مصري شهير.. وهكذا “انتقم” منه الأخير بعد 9 سنوات من إضمار الحنق والكره

هل تذكرون مذيع الجزيرة المستقيل “أحمد الغندور” صاحب برنامج الدحيح ؟؟.. شاهدوا كيف ظهر اليوم وبماذا فاجأ متابعيه

الفنان الكبير محمود ياسين يتحدث عن الموت قبل وفاته.. وهذا ما طلبه من فنان شهير بشأن الدفن والقبر! (فيديو)

ما لا تعرفه عن الفنان الكبير محمود ياسين .. زوجته شهيرة منعت أبناءه من رؤيته وهذا ما حدث له في الأيام الأخيرة قبل وفاته (فيديو)



الجوازات السعودية تصدر “توضيح هام” لضمان عدم إلغاء سفر “المواطن والمقيم” !



مفاجأة.. رسائل هيلاري المسربة تكشف أسباب الإطاحة بالعقيد الليبي معمر القذافي

دراسة حديثة تكشف تأثير كورونا على “عضو جديد وحيوي” في جسم الإنسان

آخر ظهور للفنان محمود ياسين قبل وفاته.. شاهد كيف كان؟؟

وفاة الفنان المصري الكبير محمود ياسين .. وهذا السبب

وفي الوقت نفسه، أصيب 44% من الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم A، بالفيروس القاتل.

في دراسة ثانية، نُشرت في المجلة نفسها، وجد باحثون كنديون أن مرضى “كوفيد-19” المصابين بأمراض خطيرة مع فصائل الدم O أو B، لديهم متوسط ​​إقامة في وحدة العناية المركزة لمدة 9 أيام. وعلى النقيض من ذلك، ظل الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A أو AB نحو 13.5 يوما.

ووجد الباحثون أيضا أن 61% من المرضى المصابين بأمراض خطيرة، أصحاب زمر الدم O أو B، يحتاجون لربطهم بأجهزة التنفس الصناعي – أقل بكثير من 84% من الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم A أو AB، والذين يحتاجون إلى أجهزة تنفس.

وقد يكون السبب في أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة الدم O، يعانون عموما من مشاكل تخثر أقل، والتي ترتبط بشدة “كوفيد-19″، وفقا لما قاله مايبيندر سيخون، الطبيب المعد للدراسة الكندية، لشبكة CNN.

ولكن الباحثين يقولون إن هناك حاجة لمزيد من البحث.

المصدر: وكالات