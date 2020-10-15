نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 5 عبارات من شأنها تقوية العلاقة الزوجية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

لا شك أن الكلام له تأثير كبير إما بالسلب أو الإيجاب، لذلك لابد أن ينتقي الفرد استخدام كلماته بشكل صحيح كي يؤثر إيجابيًا على الآخرين ويوطد علاقته بهم. كذلك في العلاقات الزوجية، للكلام عامل مهم وقوي لتوطيد المشاعر الجميلة بين الرجل والمرأة، وأورد موقع “كروس واك” قائمة بـ عبارات التي من شأنها تقوية العلاقة الزوجية.

أحبك

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

وهي تستعد لزفافها.. «فتاة المعادي» تتعرض لأبشع جريمة

بعد ظهورها بفستان شفاف.. مي سليم تحتفل بـ"أغلى حاجة في حياتها" بصدر مكشوف (صور)

ملكة جمال المغرب تطلق وصفاً صادماً على المصريات بعد إلغاء حفل "المجرد" بتهمة الإغتصاب

تسريب 8 فيديوهات إباحية لـ هدير الهادي.. واعترافاتها الصادمة تتسبب بوفاة والدها

إبنة رجاء الجداوي تورط نفسها مع أبناء إمبراطور السينما المصرية.. والجمهور يهاجمها

سيركان ينهي علاقته بـ إيدا بعد شرائه لها فستان باهظ الثمن (فيديو)

جون سينا يتزوج صديقته شاي بعد إرتباطين فاشلين

تسريب صورة فاضحة من الحمام لزوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان

بحفلة صاخبة.. أصالة نصري ترتمي بأحضان رامي صبري فيديو

السعودية.. تطورات جديدة بشأن إلغاء التأشيرات

شاهد.. نسرين طافش تتعمد رفع فستانها وتثير جنون الجمهور بمفاتنها المخبأة

هذه زوجة تامر حسني قبل عمليات التجميل.. لن تصدق!

وداع مؤثر بين عادل إمام ومحمود ياسين.. شاهد

ترامب يرقص مع الجمهور في أول تجمع إنتخابي له.. فيديو

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

الكثير من النساء بحاجة لسماع هذه الكلمة الساحرة، خاصة إن تم دعمها بأفعال على أرض الواقع، لذلك يجب أن تدرس طباع زوجتك كي تعرف أفضل طريقة لتعبر بها عن حبك لها.

الحب يضبط معدل ضربات القلب عند النساء!

أنا فخورة بك

هذه الجملة عندما يسمعها الرجل من زوجته تجعله يبذل الكثير من الجهود ليقوم بجميع واجباته تجاهها، كما يعمق التزامه بعلاقته الزوجية.

أنا أحترمك

هذه العبارة تحب أن تسمعها المرأة من زوجها حتى تشعر بأهميتها وقيمتها، ودورها في حياة زوجها، لذلك يجب أن تعبر لزوجتك عن احترامك لما تقوم به.

أرغب في البقاء معك

عبري لزوجك عن رغبتك في البقاء معه وبجانبه، وقدمي له الدعم اللازم ولا تبخلي بقضاء أوقات مميزة معه.

أشتاق إليك

الرجل يقضي الكثير من الوقت خارج المنزل لطبيعة عمله، لذلك لابد أن تعبر عن مدى اشتياقك لزوجتك عبر اتصال أو رسالة.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام