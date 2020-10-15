تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان محمود ياسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٥ مساءً (دوت الخليج)

كشف الفنان عمرو محمود ياسين، نجل الفنان الراحل محمود ياسين ، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من حياة والده الفنان الراحل محمود ياسين، كاشفا عن معاناته من التهاب رئوي وليس فيروس كورونا المستجد.

وقال عمرو ياسين للتلفزيون المصري، إن الأطباء أخبروه بأن الالتهاب الرئوي مثل "المد والجزر"، وعندما يصيب كبار السن يكون خطيرا، متابعا "عقب دخول والدي المستشفى في المرة الثانية تدهورت حالته الصحية وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي".

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وتابع: "عندما انخفض ضغط دمه قام الأطباء بمحاولات عدة لرفع الضغط ولكن دون جدوى حتى توقفت عضلة القلب فى الساعة السادسة صباحاً ونفذ أمر الله".

وأشار نجل الفنان الراحل إلى تحسن حالة والده قبل رحيله بأيام وأن ذاكرته كانت في أفضل حالاتها.

وأتم عمرو ياسين: "ظننا أن حالته تحسنت وأنه سيغادر المستشفى، لكن حالته تدهورت مجددا وحينما رأيته قبل الوفاة بيوم أدركت أنه يحتضر".



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