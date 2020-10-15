فنان شهير: عادل إمام ظلمني واستبعدني من أعماله بعد ماكسرت الدنيا ضحك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٤ مساءً (دوت الخليج)

وجه الفنان رضا حامد انتقادات قوية للفنان عادل إمام متهما إياه تجاهل موهبته .

وقال حامد في لقاء تلفزيوني: الفنان عادل إمام ظلمني وتجاهل موهبتي فقد شاركنا سويا في المسرح ثم في فيلم (أمير الظلام) ووقتها بدأت الصحافة تشيد بي.

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وأضاف: شخص مقرب من الفنان عادل إمام قال لي (مش هيشغلك معاه تاني) فقلت له أنت كذاب وذهبت إلى عادل إمام وطلبت منه أن يعطيني دورا في المسرحية الجديدة لكي تضيف لمشواري لكني تفاجأت برده.

وأردف: قال لي الفنان عادل إمام "لا يا حبيبي أنا خلاص قدمتك وأنت اشتغل بعيد عني" .. وقتها لم أكن أحاول إضحاك الجمهور في المسرح لكني قلت عليّ وعلى أعدائي وكسرت الدنيا ضحك.

وتابع: سعيد عبدالغني بعدها كان معايا على المسرح والناس كانت ميتة من الضحك زعقلي وقالي عادل واقف في الكواليس، خلص بقي أنت هتترفد وأنا هاخد 15 يوم جزا بس مهمنيش أشتغلت وقعدت أضحك الجمهور وفي الأخر حصل خلاف من الإدارة كان وراه حد وسيبت المسرحية.

وأكد أن عادل إمام هو من رشحه للمسرحية وفوجئ بموهبتي الكبيرة واستبعدني بعدها من كافة المسلسلات والأفلام التي شارك بها وأضاف "رغم كدا هيفضل عادل إمام".



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