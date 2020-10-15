شيري عادل تطل على متابعيها بفستان مكشوف وضيق وتثير إنبهارهم

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٨ مساءً (دوت الخليج )

شاركت الفنانة شيري عادل، متابعيها بأحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على موقع إنستغرام، أثارت إنبهارهم واعجابهم.

واطلت شيري ، بفستان ضيق ومكشوف الصدر لون أبيض، ووضعت مكياجًا خفيفا وتاركة شعرها منسدلا على كتفيها، لتتلقى تعليقات كثيرة من جمهورها الذي عبر عن إعجابه الشديد برقتها وجمالها في اطلالتها الجديدة وفي كل إطلالاتها.

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وقال عدد مم المتابعين معلقين : "الجمال اللي ما فيش زيوه، قمر وحشتينا، أجمل وجه في السينما العربية".

وكانت الفنانة شيري عادل فاجأت جمهورها، قبل أن يجف حبر الأخبار المتداولة مؤخراً، عن ارتباط طليقها الداعية والمنتج معز مسعود بالفنانة حلا شيحة، بإطلالة مكشوفة، لم تظهر بها شيري خلال العام الذي قضته مع زوجها السابق مقدم البرامج الدينية.

وغابت شيري عن الأنظار خلال الفترة الماضية، ولم تعلق قطعا على الأنباء المتداولة حول علاقة طليقها مسعود بزميلتها حلا، لكنها عادت للظهور عبر حسابها في منصة “إنستغرام”، بإطلالة بسيطة مرتدية فستانا باللون الأبيض مكشوفا من ناحية الصدر، ومن دون مكياج.

وعلّق متابعون على إطلالة شيري البالغة من العمر 32 عاماً ، بأنها تحاول عبر هذه الصورة الرد على تلك الأنباء، واستفزاز مسعود (42 عاماً)، خاصة أنها خلال فترة زواجهما ما بين عامي (2018-2019) لم تظهر بإطلالة كهذه مطلقا، بل كانت تعتمد الإطلالات الأكثر احتشاما دائما.

وقال آخرون، إنه بأنباء ارتباط حلا ومعز، يبدو أن شيري تحررت من القيود التي كان يفرضها عليها طليقها في السابق، والتي لربما نقلها إلى حلا شيحة (41 عاماً)، حيث سارعت الأخيرة إلى حذف جميع الصور التي تظهر أجزاء من جسدها في حساباتها بالسوشال ميديا.

ولاقت إطلالة شيري بالفستان المطبع بالورود، إعجاب عشرات الآلاف من متابعيها، الذين تغنوا بـجمالها الأخاذ وبالدور الذي أدته خلال مشاركتها في حكاية “أمر شخصي”، من مسلسل “إلا أنا”، الذي تحدثت فيه عن أزمة العنوسة.

ومن ضمن ردود الأفعال على مشاركتها في مسلسل “إلا أنا”، “مثلتي مسلسل أمر شخصي حلو جداااا بجد والتزمتي بالشخصية المحجبة وطلعتينا بصورتنا الحقيقيه اخيرا”، “كنتي تجنني فى مسلسل الا انا حبيناك قوي ابدعتي بجد”. يشار إلى أن النجمة المصرية شيري عادل صرحت سابقا، بأن طلاقها من معز مسعود، حدث منذ أكثر من عام كامل، وأنها ترفض المتاجرة بحياتها الشخصية، مؤكدة آنذاك، أن طليقها لم يشترط عليها ترك العمل في مجال التمثيل.

جدير بالذكر أن شيري عادل قدمت مؤخرا حكاية "أمر شخصي" ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، شاركها في بطولته: ميدو عادل ونهال عنبر وإيهاب فهمي وإنجي خطاب وجمال عبد الناصر وعزة بهاء، من تأليف عمر عبد الحميد وإخراج محمود كامل.



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