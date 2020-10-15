سهير رمزي تنهار وتفقد وعيها .. وحشد من النجوم يرفعها من الأرض (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٥ مساءً (دوت الخليج )

انهارت الفنانة المصرية سهير رمزي، وفقدت وعيها، أثناء مشاركتها في تشييع جثمان الفنان محمود ياسين، الذي وافته المنية أمس الأربعاء عن عمر ناهز الـ79 عامًا بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 6 سنوات.

وظهرت سهير رمزي في الصور التي تداولها رواد مواقع التواصل، منهارة من البكاء ولا تستطيع الوقوف على قدميها أو فتح عينيها، أثناء تشييع جثمان ياسين في مقابر العائلة بمحافظة الفيوم الواقعة جنوب غرب العاصمة المصرية القاهرة.

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وفور انهيارها قام حشد من الحضور ، بإنقاذها ورفعها من الأرض ووضعها على كرسي، ثم نزع الكمامة عن وجهها لإتاحة الفرصة لها لالتقاط أنفاسها ومحاولة إفاقته.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن، في تشييع جثمان محمود ياسين، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط إجراءات احترازية شديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز الفنانين الذي حضروا الجنازة أشرف زكي، وحسين فهمي، ومحمد رياض، وأحمد السقا، وخالد النبوي، ونهال عنبر، وميرفت أمين، ونادية الجندي، ومحمد إمام ورامي إمام، وسهير المرشدي، ودلال عبد العزيز، ولبلبة، وإلهام شاهين، ونبيلة عبيد.





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