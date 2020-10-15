اغتصب 300 فتاة في 10 سنوات .. هذا مااعترف به شاب ايراني

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

أقدم شاب إيراني يدعى (كيوان إمام) وردي على اغتصاب 300 فتاة خلال 10 سنوات بعد خداعهن، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام الإيرانية. وقال الشاب الإيراني في اعترافاته إنه اغتصب 300 فتاة خلال 10 سنوات عن طريق خداعهن، مضيفاً أنه استخدم الحبوب المنومة في مشروبات قدمها للفتيات، وقام باغتصابهن خلال تلك السنوات، وفقاً لـ(بلدنا اليوم). للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: سهير رمزي تنهار وتفقد وعيها .. وحشد من النجوم يرفعها من الأرض (صور) شيري عادل تطل على متابعيها بفستان مكشوف وضيق وتثير إنبهارهم فنان شهير: عادل إمام ظلمني واستبعدني من أعماله بعد ماكسرت الدنيا ضحك بالصور.. شاهد عشيقة بوتين التي تصغره بـ31 عاماً وسبب اختفائها المفاجئ بعد ظهورها بفستان شفاف.. مي سليم تحتفل بـ"أغلى حاجة في حياتها" بصدر مكشوف (صور) وهي تستعد لزفافها.. «فتاة المعادي» تتعرض لأبشع جريمة ملكة جمال المغرب تطلق وصفاً صادماً على المصريات بعد إلغاء حفل "المجرد" بتهمة الإغتصاب تسريب 8 فيديوهات إباحية لـ هدير الهادي.. واعترافاتها الصادمة تتسبب بوفاة والدها 5 عبارات من شأنها تقوية العلاقة الزوجية إبنة رجاء الجداوي تورط نفسها مع أبناء إمبراطور السينما المصرية.. والجمهور يهاجمها سيركان ينهي علاقته بـ إيدا بعد شرائه لها فستان باهظ الثمن (فيديو) جون سينا يتزوج صديقته شاي بعد إرتباطين فاشلين تسريب صورة فاضحة من الحمام لزوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان بحفلة صاخبة.. أصالة نصري ترتمي بأحضان رامي صبري فيديو ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وأضاف الشاب أمام المحقق في بطهران أنه كان شخصاً ساديًا، وفعل ذلك من أجل المتعة. وفي وقتا سابق، أعلنت عشرات الفتيات في طهران، عبر حساباتهن في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام)، عن تعرضهن للاغتصاب، وقدمت في حينها 30 فتاة شكوى لدى المحكمة في طهران ضد الشاب كيوان إمامي وردي، فيما قدم بعضهن شكوى عبر الهاتف؛ خوفًا على سمعتهن ونتيجة التقاليد الاجتماعية.

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