نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد الفرق.. هكذا استقبل السعوديون أسراهم وهكذا استقبل الحوثيون أسراهم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وصلت قبل قليل الدفعة الثانية والثالثة من أسرى الحوثي إلى مطار صنعاء الدولي.

ووصلت طائرتان تابعتين للصليب الأحمر من مطاري أبها السعودي ومطار سيؤون الدولي.

قد يهمك أيضًا:

طرق بسيطة تحافظ على الرئتين قوية وسليمة

مذيعة الجزيرة “خديجة بن قنة” تروي حوادث مرعبة وتعلق: "يا إلهي! كيف نبني أوطانا بمرضى يتفننون القتل والاغتصاب واقتلاع العيون"

شاهد الفرق.. هكذا استقبل السعوديون أسراهم وهكذا استقبل الحوثيون أسراهم

الفنانة شهيرة تنهار وتبكي بكاء حارًا في المسجد.. فيديو

صراخ وانهيارات خلال تشييع جنازة الفنان المصري الكبير محمود ياسين (شاهد)

شهيرة تكشف عن مرض زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.. وما فعله عند رؤية رجاء الجداوي

دراسة تكشف عن فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا

رئيس الصين يعلنها مدوية أمام جيشه: “استعدوا للحرب”

بطل مسلسل “قيامة أرطغرل” يفاجئ الجماهير بأكشن مثير على انستجرام .. شاهد

الزنجبيل يطرد سموم الجسم ويحميك من سرطان المعدة وفوائد أخرى لا غنى لأحد عنها.. لا تتجاهلها.



إليسا تعلن عن خبر “مؤلم جدا”

هل توفي محمود ياسين بفيروس كورونا مثل الفنانة رجاء الجداوي ؟؟.. حفيده يكشف الحقيقة الكاملة

ملكة جمال المغرب تهين فتيات مصر بوصف خارج عن الأدب بسبب سعد لمجرد

اعتقال زوجة رئيس عربي مخلوع.. شاهد من تكون؟؟

بالفيديو.. لحظة انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

مشروب بسيط تناوله يوميًا يحميك من السرطان!

صقر جارح يُباع بسعر خيالي في مزاد بالسعودية... شاهد المفاجأة كم بلغ السعر؟

إسرائيل تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين بهذه الكلمات المفاجئة.. وتكشف سر ظهوره في "إسرائيل" كل يوم جمعة! (شاهد).

خادمة في البيت الأبيض تكشف أسرار خاصة لـ "ميلانيا ترامب" وتصف إيفانكا ترامب بـ“الأفعى”

يعزّز المناعة ويقاوم السرطان.. 8 فوائد مذهلة ل "عصير الجزر"

الملكة رانيا تعلق على جريمة الزرقاء التي هزت الأردن .. ماذا قالت؟؟

هل تذكرون الممثلة التركية “أصليهان” بطلة مسلسل “قيامة أرطغرل”؟؟.. شاهدوا الصورة والمفاجأة التي كشفتها اليوم

وقال رئيس لجنة الأسرى التابع للحوثي إن الثلاث الطائرات التي وصلت حملت 360 أسيرا حوثيا وستصل بعد ساعتين طائرة رابعة تحمل 110 أسيرا آخر.

وأضاف أنه من المقرر الإفراج عن 200 من أسرى الحوثي غدا مقابل 150 من الأسرى والمختطفين التابعين للحكومة الشرعية.

وكانت الدفعة الأولى قد وصلت مطار صنعاء وتتضمن أكثر من مائة أسير حوثي.

ووصلت كذلك الدفعة الأولى من الأسرى والمختطفين التابعين للحكومة الشرعية إلى مطار سيؤون الدولي.

وتأتي هذه التطورات تنفيذا للاتفاق المبرم بين الحكومة الشرعية والحوثي في سويسرا والذي يقضي بالإفراج عن أكثر من ألف أسير من الطرفين كأكبر عملية تبادل أسرى في الحرب الدائرة.

إلى ذلك وصل منذ قليل 15 أسيراً سعوديا و 4 أسرى سودانيين بقاعدة الملك سلمان في الرياض .

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم لقاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض معالي قائد القوات المشتركة المكلّف الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة العميد الركن مجدي السماني وعدد من أركانات قيادة القوات المشتركة وضباط الارتباط من الجانب السوداني الشقيق بقيادة القوات المشتركة وأهالي وذوي الأسرى. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــا