نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر كيف يمكنكِ تسمين خدودكِ؟ بعيداً عن البوتوكس على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٧ مساءً (دوت الخليج)

تسمين الخدود هو أمر تسعى اليه الكثير من النساء، وذلك لأنّ الخدود البارزة هي إحدى الدلالات على جمال المرأة. فإذا كنتِ ترغبين بذلك ايضاً، تابعي هذا الموضوع من موقع أنوثة لنقدّم لكِ طرق فعّالة لتسمين الخدود بعيداً عن البوتكس.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

منة شلبي تنعي الرجولة .. ورانيا يوسف تطالب بإعدام المتحرشين

سهير رمزي تنهار وتفقد وعيها .. وحشد من النجوم يرفعها من الأرض (صور)

شيري عادل تطل على متابعيها بفستان مكشوف وضيق وتثير إنبهارهم

فنان شهير: عادل إمام ظلمني واستبعدني من أعماله بعد ماكسرت الدنيا ضحك

بالصور.. شاهد عشيقة بوتين التي تصغره بـ31 عاماً وسبب اختفائها المفاجئ

بعد ظهورها بفستان شفاف.. مي سليم تحتفل بـ"أغلى حاجة في حياتها" بصدر مكشوف (صور)

وهي تستعد لزفافها.. «فتاة المعادي» تتعرض لأبشع جريمة

ملكة جمال المغرب تطلق وصفاً صادماً على المصريات بعد إلغاء حفل "المجرد" بتهمة الإغتصاب

اغتصب 300 فتاة في 10 سنوات .. هذا مااعترف به شاب ايراني

تسريب 8 فيديوهات إباحية لـ هدير الهادي.. واعترافاتها الصادمة تتسبب بوفاة والدها

إبنة رجاء الجداوي تورط نفسها مع أبناء إمبراطور السينما المصرية.. والجمهور يهاجمها

سيركان ينهي علاقته بـ إيدا بعد شرائه لها فستان باهظ الثمن (فيديو)

جون سينا يتزوج صديقته شاي بعد إرتباطين فاشلين

تسريب صورة فاضحة من الحمام لزوجة بطل مسلسل المؤسس عثمان

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

أوّلاً: النظام الغذائي

نقص التغذية الصحيّة من أهمّ الأسباب وراء شحوب الوجه وضعفه. لذلك، هناك أطعمة يمكنكِ إدراجها ضمن نظامكِ الغذائي تساعد على تسمين الخدود من دون زيادة في الوزن.

1- العسل:

يحتوي العسل على عناصر غذائية كثيرة كالفيتامينات، بالاضافة الى مميزات عدّة، الامر الذي يعيد بشرة الوجه الى حيويتها ويسمّن الخدود.

2- التفاح:

للتفاح فوائد كثيرة لأنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات، كما يحتوي على الكولاجين الذي يشدّ البشرة ويزيد نضارتها وامتلائها. فيمكنك اذاً، أكل التفاح أو هرسه وفرده على وجه وتركه لساعة على وجه.

ثانياً: الكونتور

من أشهر وأكثر الطرق شيوعاً من أجل تسمين الخدود هي استعمال الكونتور. فالكونتور من أبرز أدوات تحديد ملامح الوجه وإبرازها أو حتى إخفاء عيوبها. ومن المهم جدّاً في هذا المجال الابتعاد عن الكونتور البني أو الداكن لأنه يستخدم لتحديد ملامح الوجه وجعلها تبدو أكثر ضعفاً. لذا استخدمي الالوان الفاتحة، وضعي الكونتور الفاتح أسفل العينين وعلى أعلى الخدين. ثمّ انشريه بالتدريج من مركز الوجه نحو الجهة الخارجية من الخدين ليعطي ظلّاً ممتلئاً لأعلى الخدين. ولا تنسي استخدام البلاشر أعلى الخدين لإعطائهما لمسة ساحرة.

ثالثاً: الألوفيرا

من أشهر مرطّبات الوجه هو جل الصبار أو المعروف بالالوفيرا. ولكن ما لا تعرفيه ربما أنّه يساعد على امتلاء الوجه ايضاً وزيادة حجمه. لذا من أجل تسمين الخدود في الوجه، ضعي جل الصبار الخام مباشرة على الخدود. ثمّ دلّكيها بشكل دائري، واتركيه ما بين نصف ساعة وساعة قبل غسله، وستلاحظين النتائج تدريجياً!

رابعاً: تمارين تسمين الخدود

لا بدّ من الإشارة الى وجود تمارين رياضية خاصة بالوجه تعزّز من امتلاء الخدود. ومن أبرز هذه التمارين، تمرين فم السمكة، حيث تقومين بضمّ شفاهكِ الى الامام وتثبيتهما لمدّة 10 ثوانٍ ثمّ فردهما بشكل كامل عبر الابتسامة العريضة. ويمكن أن تكرّري هذا التمرين قدر ما تريدين لتسمين الخدود.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام