فتاة تهرب من ذويها لتلتقي بشاب تعرفت عليه من لعبة "الببجي "

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

تمكنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والاعلام لوزارة الداخلية، من التوصل إلى المكان الذي تختبئ فيه فتاة هاربة من ذويها برفقة أحد الشباب الذين تعرفت عليه عن طريق لعبة (البوبجي)، وتسهم بعقد قرانهما في المحاكم المختصة.

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وذكرت الشرطة في بيان أن "العملية جاءت على خلفية ورود مناشدة من مديرة جمعية الأمل العراقية تدعو المجتمعية الى المساهمة بالعثور على فتاة أبلغ والدها الذي يسكن إحدى المحافظات بهروبها الى بغداد".

وأوضحت انه "بناءً على توجهيات مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية، تم تشكيل فريق عمل مشترك من شعبتي التنسيق العشائري والنسوية للتحري والتقصي عن مكان تواجد الفتاة. حيث تبين انها بصحبة شاب تعرفت عليه عن طريق (لعبة البوبجي)، وانهما يختبئان في إحدى مناطق بغداد العاصمة. وقد تمكن الفريق من الوصول إليهما والتحدث معهما بحضور والد الشاب بخطورة وخطأ ما أقدما عليه، وأنه مخالف للأعراف الشرعية والاجتماعية. حيث أبديا أسفهما وندمهما على ما ارتكباه من فعل، وأبدى الشاب رغبته بتصحيح خطأه والزواج بالفتاة".

وأضافت ان "الشرطة المجتمعية وبحضور عدد من منظمات المجتمع المدني تمكنت من اقناع والد الفتاة بزواج ابنته من الشاب، وتمت عملية عقد قرانهما في المحاكم المختصة".





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