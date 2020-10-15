منة شلبي تنعي الرجولة .. ورانيا يوسف تطالب بإعدام المتحرشين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٥٢ مساءً (دوت الخليج )

نعت الفنانة المصرية منة شلبي، الرجولة والنخوة في بلادها ، في تعليق لها على قضية سحل وقتل فتاة المعادي على أيدي مجموعة شباب، عبر حسابها على موقع تويتر.

وقالت منة شلبي: "اطالب باقصي العقوبة علي أي متحرش ولا يوجد مبرر لا لبس ولا سلوك لا يوجد مبرر لمتحرش متوحش حيوان لا يوجد ابدا".

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وأضافت قائلة : "زعلانة علي النخوة والرجولة اللي بتتلاشي من بعض رجال بلدي ..اللهم ارحمها يا رب وارحمنا من هذا العبث !

في سياق متصل علقت الفنانة رانيا يوسف على جريمة سحل وقتل فتاة المعادي ، الشابة مريم محمد ، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك قائلة :"مليون مرة نقول التحرش عقوبته لازم تبقى الاعدام!!"

وتابعت :"مريم بنت مصرية لسه في عز شبابها وملابسها اعتقد لا تخدش حياء نظريات اللبس هوه السبب".

وكان سكان محليون وشهود عيان قد رووا في وقت سابق، تفاصيل الجريمة البشعة التي راحت ضحيتها فتاة تدعى مريم محمد، وهزت العاصمة المصرية القاهرة.

وقالوا أن مريم التي كانت تستعد لحفل زفافها تعرضت للسحل من قبل ثلاثة شباب في سيارة بحي المعادي جنوبي القاهرة، بعد ان جذبوا حقيبتها، ولما تشبثت بها سقطت على الأرض فارتطم رأسها بمطب حجري وفارقت الحياة.

وأفادوا بأن الواقعة ناتجة عن محاولة سرقة وليس تحرش بالفتاة الضحية : "الواقعة سرقة مش تحرش".

مصدر أمني رجح أيضا في تصريح صحفي أمس، احتمال أن الواقعة كان غرضها السرقة وفقا لم تم جمعه من معلومات أولية.

وعن السبب في انتشار رواية أن الواقعة تحرش في البداية، قال المصدر إن الأمن في مصر يضع جميع الاحتمالات ويتتبعها حتى يصل لأصل الواقعة.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت قضية التحرش في مصر تؤرق الناس بشدة، وبالتالي فإن أي واقعة يكون أبطالها ذكور وإناث تذهب إلى فرضية التحرش بشكل فوري.

وشدد المصدر على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الجزم بشيء وإنه سيتم التعامل مع كل الفرضيات بجدية تامة.

شهود عيان في شارع 9 بالمعادي جنوبي القاهرة أكدوا أن قضية مريم وقتلها بهذه الطريقة البشعة قد يسلط الضوء على أزمة أصبحت تؤرقهم مؤخرا؛ وهي انتشار شباب وهم على متن سياراتهم ليلا في الشارع ويأتون بأفعال مشينة من مضايقات للنساء والبنات فضلا عن تعاطي مواد مخدرة.

وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت مثار متاعب لهم، متذكرين أن شارع حيهم كان من قبل أحد أكثر الشوارع انضباطا وكان يقطن فيه الصفوة وبعض المسؤولين، ولكن الحال تبدل.

دماء مريم لم تجف بعد حيث لا تزال منثورة في الشارع، كأنها شاهد عيان يصرخ بضرورة استعادة حقها ومحاسبة قاتليها.

وانتشرت قوات الأمن في المنطقة وتحفظت على كاميرات المراقبة في بعض المحال التجارية المجاورة لتفريغها من أجل تحديد هوية المتهمين.

وقال سائقو سيارات أجرة الذين تعودوا الجلوس للاستراحة في مقهى قريب من موقع الحادث، إنهم وبعض السكان وحراس العقارات حينما انتبهوا لما حدث، حاولوا مطاردة السيارة، ولكنها فرت بسرعة، فانشغلوا بعد ذلك بمحاولة إنقاذ الفتاة، مما مكن المتهمين من الفرار.

واضافوا "سمعنا في الأول البنت بتصرخ.. ولما انتبهنا كانت واقعة على الأرض"، مؤكدين أن بعض السكان تحدثوا عن سيارة بنفس المواصفات، وقالوا إنها حافلة صغيرة وليست سيارة خاصة (ملاكي).

وذكرت مصادر أنه سبق للمهاجمين أن ارتكبوا وقائع سرقة بالإكراه في منطقة ثكنات المعادي وعلى طريق مصر حلوان الزراعي.

وأكد المصدر الأمني أنه "حتى انتهاء التحقيقات وصدور بيان رسمي، ستكثر الروايات وستجد من يتحدث عن خطف واغتصاب وسرقة وتحرش، لكن الفيصل هنا أن نفسا أزهقت، وسيتم التوصل للجاني ومعاقبته قانونا بما يقتضي مع بشاعة جريمته".

وبحسب شهود العيان، فإن الضحية موظفة في أحد البنوك وكانت عائدة من عملها، وقد كان موعد زفافها قريبا، لكن ازهاق روحها كان أقرب لها.

وتم نقل جثمان مريم للتشريح، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، ووجهت باستعجال التحريات لكشف ملابسات الجريمة.





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