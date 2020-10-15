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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف خبير التجميل الإماراتي ، بدر خلف ، عن قيام المطرب رابح صقر بحظره على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” .

وقال خلف ، أن سبب الحظر هو طلبه من الفنان رابح صقر أن يضع “ماسك” على وجهه .

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“رابح صقر” يصدم خبير التجميل الإماراتي المتشبه بالنساء “بدر خلف” برد غير متوقع بعدما وصفه بـ “الكيكة” (شاهد)

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وعلق خلف قائلاً : ” يما شهالنفسية هذا اللي يبي لكم الخير”.

وبدأت القصة بتغريدة للموسيقار، يهدي فيها متابعيه الذين يتجاوز عددهم المليون ومائة ألف، تحية الصباح، ليرد عليه المدون الإماراتي، بتعليق وصفه فيه بـ”كيكه”، كما طالبه بوضع “ماسكات” على وجهه، قائلًا “صباح النور ربوحي يا كيكه انته حط ماسكات” ، ليقوم رابح بحظره .

وكان بدر خلف، قد أثار الجدل مؤخرًا، بقيامه بخداع متابعيه من خلال نشره مقاطع فيديو وصور مفبركة، مدعيًا فيها أنه تحول إلى أنثى، ما أصاب الكثيرين من المهتمين بأخباره، بحالة من الذهول والدهشة، بعد تحوله المزعوم إلى أنثى.