إسرائيل تنفجر بوجه فنان عربي كبير وتطالب الإمارات بطرده ومنع نشاطاته.. شاهد من يكون؟؟

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن النائب الإسرائيلي عن حزب الليكود، آفي ديختر، أن إسرائيل قررت سحب تصريح الدخول لسفير الشباب في منظمة أونروا، الفنان الفلسطيني محمد عساف.

وجاء القرار بعد أشهر قام بها "مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط" بالبحث في نشاطات عساف.

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وعرض "بادين" مقاطع فيديو زعم فيها أنه (عساف) يحرض بها ضد إسرائيل ويمتدح "الشهداء ويطالب بكفاح مسلح ضد إسرائيل" وقال ديختر إنه على ضوء هذه المعلومات سيتم سحب تصريح دخوله إلى إسرائيل من أراضي الضفة الغربية.

وكشفت رسالة ديختر أنه رغم عدم إمكانية إسرائيل منع دخول عساف إلى الضفة الغربية لكونه يحمل الهوية الفلسطينية، إلا أن إسرائيل تعمل أمام أونروا لوقف نشاطه في إطار المنظمة.

ويعيش عساف حاليا مع زوجته في الإمارات، وتسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى حض الإمارات على طرد الفنان من أراضيها.

حيث أشار آفي ديختر في رسالته أنه تجري دراسة إمكانية العمل مع الإمارات لفحص كيفية منع نشاطات عساف التي اعتبرها "تحريضية".

يذكر أن إسرائيل لا تسمح للفلسطينيين من سكان غزة والضفة الغربية، بالدخول اليها إلا بعد الحصول على تصاريح خاصة، لكن تمثيل عساف للأمم المتحدة، يؤهله للحصول على مكانة دبلوماسية، تسمح له بالتنقل.

المصدر: وكالات