نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بررت سباحها بالمايوه مع والدها.. ليلى زاهر تصف أشقائها بـ"الكارثة" وتتغزل بـ"الفتوة" على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٩ مساءً (دوت الخليج )

عبرت الفنانة الشابة ليلى زاهر عن انزعاجها من انتقاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لها بسبب الصورة التي ظهرت فيها برفقة والدها بالمايوه داخل حمام سباحة .

وتغزلت ليلى زاهر بمسلسل الفتوة الذي حصد بعد مشاركتها فيه مؤخرا على تكريم كبير ، وتحدثت عن موهبتها في الغناء وازعاج أشقائها .

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بسروال ملتصق بجسدها.. ياسمين صبري ترفع ساقيها وتستعرض مفاتنها أمام شاب غريب

سجلت بصوته.. الوصية الأخيرة للفنان محمود ياسين تخرج إلى العلن قبل قليل

شمس الكويتية تتعرض لهجوم واسع بسبب فيديو مستفز (شاهد)

منة شلبي تنعي الرجولة .. ورانيا يوسف تطالب بإعدام المتحرشين

سهير رمزي تنهار وتفقد وعيها .. وحشد من النجوم يرفعها من الأرض (صور)

شيري عادل تطل على متابعيها بفستان مكشوف وضيق وتثير إنبهارهم

فنان شهير: عادل إمام ظلمني واستبعدني من أعماله بعد ماكسرت الدنيا ضحك

بالصور.. شاهد عشيقة بوتين التي تصغره بـ31 عاماً وسبب اختفائها المفاجئ

بعد ظهورها بفستان شفاف.. مي سليم تحتفل بـ"أغلى حاجة في حياتها" بصدر مكشوف (صور)

وهي تستعد لزفافها.. «فتاة المعادي» تتعرض لأبشع جريمة

ملكة جمال المغرب تطلق وصفاً صادماً على المصريات بعد إلغاء حفل "المجرد" بتهمة الإغتصاب

تسريب 8 فيديوهات إباحية لـ هدير الهادي.. واعترافاتها الصادمة تتسبب بوفاة والدها

إبنة رجاء الجداوي تورط نفسها مع أبناء إمبراطور السينما المصرية.. والجمهور يهاجمها

سيركان ينهي علاقته بـ إيدا بعد شرائه لها فستان باهظ الثمن (فيديو)

ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وفي التفاصيل قالت الفنانة الشابة ليلى زاهر، إنها منذ صغرها تحب الغناء، ولكنها لم تفكر بعد فيما إذا كانت ستحترف هذا المجال أم لا.

وأضافت ليلى في لقاء خاص مع الزميل"فوشيا": "أنا من زمان بحب أغني بس كنت بخاف، اللي شجعني على الغناء المنتج هشام جمال، بس مش عارفة لسة إذا كنت هغني أو هحترف المجال ده ولا لا، بس أنا بغني حبًا في الغناء فقط".

وعن مشاركتها في مهرجان همسة للفنون بدورته الثامنة، قالت الفنانة الشابة: "الحمد لله على التكريم والنجاح في مسلسل الفتوة، وده شيء يسعدني جدًا وخطوة مهمة".

وفيما يتعلق بظهور أشقائها الصغار، قالت: "إخواتي الصغيرين دول كارثة في البيت، محدش بيعرف ينام منهم".

وتطرقت في سياق اللقاء الصحفي، إلى أعمالها الفنية الجديدة، قائلة: "بصور دلوقتي مسلسلين بس مش هعرف أتكلم عنهم خاص دلوقتي، واحد منهم اسمه وادي الجن وهيتم عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية".

وأردفت: "أنا نفسي أقف قدام بابا وأمثل قدامه وأتعلم التمثيل اللي بجد، لإن الوقوف قدامه شيء مختلف تمامًا".

وعن الفستان الذي ظهرت به في المهرجان قالت: "الاستايلست بتاعتي هي مايا حداد، هي الي ملبساني في مهرجان همسة للفنون".

واختتمت بالتعليق على الانتقادات التي تركها متابعون على صورتها مع والدها في حمام السباحة، قائلة: "أنا مش برد على الحاجات دي، ده أبويا يعني اللي كان معايا فأنا مش حابة أتكلم في الحاجات دي أصلا".

يذكر أن ليلى أحمد زاهر سبق وأن كشفت عن النجم الذي رشحها للمشاركة في مسلسل "الفتوة" الذي نافس في موسم دراما رمضان الماضي، قائلة: "للي رشحني للدور الفنان ياسر جلال، وردود فعل الجمهور مكنتش متوقعاها، لغايت دلوقتي مشوفتش ولا رد فعل وحش".

وأضافت: "سبب غيابي في السنوات الأخيرة، إن بابا (أحمد زاهر) كان عايزني أفصل ما بين وأنا صغيرة ولما كبرت، لإنه كان شايف إن دي حاجة لازم تحصل، علشان وجهي ميتحرقش عند الجمهور".

وتابعت: "ياسر جلال هو اللي أقنع بابا إني أرجع أمثل وهو مكنش موافق خالص، وبابا قرأ الدور واقتنع بالشخصية اللي هلعبها".

وكانت الفنانة ليلى زاهر قد ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية وكشفت عن موهبتها في الغناء، مما جعل الجمهور عبر السوشال ميديا يتفاعل معها ويداول مقطع غنائها على نطاق واسع.

وفي سياق متصل تسبب الفنان أحمد زاهر في جدل، بعد ظهوره في لقطات مصوّرة وهو ينفعل على أحد المعجبين بابنته ليلى، أثناء محاولة الأخير إلتقاط صورة معها، في نهاية مهرجان «همسة»، منذ ثلاثة أيام ، وقبل وقوع الموقف مباشرة كانت ليلى تتحدث عن غيرة والدها الشديدة بشأنها، وبينما أنتهت من حديثها ويغادران الحفل وقعت المشادة بين والدها والمُعجب، واصفًا المُعجب بـ«التلزيق».

وقالت عن والدها، في برنامج «ET بالعربي»، أثناء الحفل: «غيرته لأنه بيحبنا فبيغير علينا وبيخاف علينا أوي، بابا صعب جدًا.. ماتحاولش مافيش فكرة الجواز دي، أنا هقعد مع بابا حبيبي»، أما الفنان زاهر فعلّق على مدى تقبله فكرة زواج بناته: «مش هيجي (العريس) هضربه قبل ما يجي، رافض فكرة الجواز مش عارف ليه، هو أنا كده».



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام