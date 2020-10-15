شمس الكويتية تتعرض لهجوم واسع بسبب فيديو مستفز (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١٢ مساءً (دوت الخليج )

أثارت الفنانة شمس الكويتية، الجدل مجدداً بسبب ظهورها الأخير ، في مقطع مصوّر تناقلته عدد من الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت الفنانة شمس في مقطع الفيديو وهي ترتدي فستاناً خفيف ومكشوف الصدر بالكامل ، عبرت من خلاله عن انزعاجها من حسد صديقاتها لها بسبب كثرة أسفارها.

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وقالت شمس إنها تزور البلدان التي يُقال إنها تشهد انتشاراً واسعاً لفيروس كورونا، وإنها تكتشف أن كل ما يُنشر عن ذلك كذب، مؤكدةً أن الحياة تسير في تلك البلدان بشكل طبيعي حيث تُفتح المقاهي والمطاعم وأماكن السهر وتقدَّم النارجيلة…

وأضافت أنها تستمتع أثناء رحلاتها، فيما تبقى صديقاتها في الحجر خوفاً من التقاط العدوى، وسخرت منهن معبّرةً عن افتخارها بنفسها لأنها تنتقل من طائرة إلى أخرى.

وعرّض هذا المقطع الفنانة شمس،لموجة انتقادات من قبل بعض متابعيها الذين اتهموها بالجنون، فيما علّق آخرون على شكلها وقالوا أن ملامحها تغيرت بشكل كبير بسبب عمليات التجميل.

ومما جاء في التعليقات: “شكلها تغير كلهم صاروا يشبهون هيفا ماجيك”، ”فرط مخها” ، ”ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع” ، ”لا حول ولا قوة الله بالله اخر الشماتة يومين إلا هي مسدوحة مصابة بالكورونا”.



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