سجلت بصوته.. الوصية الأخيرة للفنان محمود ياسين تخرج إلى العلن قبل قليل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٢٢ مساءً (دوت الخليج )

كشف وحيد حمدي، شقيق زوجة الفنان الكبير محمود ياسين، الفنانة شهيرة، عن وصية ياسين، بعد مراسم تشييع ودفن جثمانه التي جرت اليوم.

ونشر "وحيد"، عبر حسابه بموقع فيسبوك مساء اليوم، صورته مع نجله والراحل محمود ياسين، معلقاً عليها بالقول: "هذه الصورة عمرها حوالي 30 سنة جمعتنا أنا وابني أحمد وكان عمره 7 شهور وأبيه محمود كما كنا نناديه أنا وأشقائي لأنه أصبح الأخ الأكبر لنا فقد تزوج شقيقتي شهيرة منذ 50 عامًا بالكمال والتمام حيث تزوجوا بعد وفاة والدي بعام ونصف وبالتحديد يوم 22 أكتوبر 1970 وكان عمري حينها 18 عامًا، فكان لنا بمثابة الأب والأخ الأكبر حتى وفاته أمس".

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أما عن وصية الفنان محمود ياسين التي كشفها وحيد ضمن منشوره فقال "أشهد أنه كان نعم الأب والأخ والصديق بأخلاقه الرفيعة معنا جميعا لن أنسى له مواقف عديدة ، حضرت معه جلسات عديدة وهو يسجل القرآن الكريم بصوته المميز وأوصى بأن لا يذاع إلا بعد وفاته، من يقيني بالله الذي لم ولن يهتز أبدًا".

وتابع: "أنا على يقين أن أبي محمود في طريقه للجنة بعد أن دعى له بالرحمة والمغفرة الملايين من أبناء مصر والوطن العربي، فهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه إن لو شهد ثلاث أن هذا الرجل صالح تقبله الله قبولا حسنا فما بالكم بالملايين الذين شهدوا ودعوا له .إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم تغمده برحمتك وادخله فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء ، ولا أراكم الله مكروها لعزيز لديكم".





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