بسروال ملتصق بجسدها.. ياسمين صبري ترفع ساقيها وتستعرض مفاتنها أمام شاب غريب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٤٨ مساءً (دوت الخليج )

نشرت صفحة بموقع إنستغرام، تحمل اسم الفنانة المصرية ياسمين صبري، صورة جريئة لها وهي تمارس تمارين رياضية في صالة مغلقة.

وظهرت ياسمين صبري في الصورة وهي ملقية على الأرض ورجليها مرفوعة لفوق مكتب خشبي صغير ، ويديها ترفع رأسها من عنقها من الخلف ، فيما جلس شاب أخفت الكاميرا وجهه، بالقرب من منتصفها، ليلقناها التعليمات.

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ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة

وارتدت الفنانة المصرية، لهذه الجلسة الرياضية الاستعراضية، سروالاً وفانيلة ناعمان وملتصقان بجسدها، واختارت تسريحة شعر معقودة ومتدلية نحو ظهرها.

يأتي ذلك بعد ايام قليلة من كشف مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، عن اتخاذ زوجة الأخير الفنانة ياسمين صبري، قرار إعتزال مجال التمثيل.

وأكدت المصادر أن ياسمين صبري، اعتذرت قبل قرار اعتزالها، عن المشاركة في عدة أعمال درامية عرضت عليها منذ نهاية شهر رمضان الماضى .

وافادت بأن القرار تم التوصل له بعد إقناع أبو هشيمة، زوجته صبري، بالتفرغ لحياتها الخاصة والزوجية ومشاركته في أنشطة اجتماعية خصوصاً بعد أن دخل حزبه (حزب الشعب الجمهوري) في غمار خوض الانتخابات المحلية .

وألمحت المصادر إلى أن حملة الهجوم والسخرية التي تعرض له رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقب مشاركة زوجته الفنانة ياسمين صبري، في برنامج المقالب "رامز مجنون " في رمضان الماضي، بسبب ردها على سؤال الفنان رامز جلال، حول سبب إعجابها بزوجها، بالقول " لأنه بيضحكني" ، كانت إحدى الأسباب الرئيسية لقرار اعتزالها.

وفي الوقت نفسه قالت المصادر ، إن الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي، كان لها دور ايضا في اتخاذ قرار اعتزال صبري التمثيل ، جراء خوض تلك الوسائل في الحياة الشخصية والزوجية للثنائي أبو هشيمة وياسمين، ونشرها وترويجها للشائعات ومنها شائعة انفصالهما ، التي تحولت إلى حديث متواصل للصحافة ومواقع التواصل خلال الشهر الماضي.

"راديو نجومنا" من جانبه تناول خبر اعتزال الفنانة ياسمين صبري، واكد إنها قررت الحصول على إجازة من المشاركة في الأعمال الدرامية المدّة القادمة بشكل تام ، للتفرغ لنشاطات خاصة والقيام برحلات سياحية داخل وخارج مصر .

وقال أن ياسمين صبري اعتذرت عن المشاركة في عدة أعمال درامية عرضت عليها مؤخراً بعد اتخاذها قرار الابتعاد عن مثل هذه الأعمال لبعض الوقت.

وأرجع "نجومنا" سبب ابتعاد صبري عن الدراما ، إلى الهجوم الشديد الذي تعرضت له عقب فشل مسلسلها الأخير فرصة تانية. حسب قوله.

ولفت إلى أن ذلك الهجوم أدى إلى اتخاذها قرار الاعتزال المؤقت والحصول على إجازة للتفرغ لأعمال وأنشطة خاصة.

وكان أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل فرصة تانية الذي شاركها في بطولته: أحمد مجدى ومحمود البزاوى وهبة مجدى وإداورد وهبة عبد الغني ودياب وعمر النشاوي وأحمد الشامي، وهو من إخراج مرقص عادل.



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