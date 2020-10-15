إنسحاب دينا الشربيني من "قمر 14".. والباجوري يعلق: "زوجتي قايلالي عايزة تعمله" (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٢ مساءً (دوت الخليج )

قال المخرج المصري هادي الباجوري، أن مواطنته الفنانة دينا الشربيني أنسحبت من بطولة فيلم "قمر 14" وأنه أسند الدور لزوجته الفنانة ياسمين رئيس.

واضاف الباجوري، لبرنامج "ذا إنسايدر بالعربي" على قناة دبي :"علاقتي بدينا الشربيني ، علاقة شخصية صاحبتنا جدا أنا وياسمين، وكنا اتكلمنا بشكل صريح عن الفيلم، واتكلمت مع أحمد السبكي، ولكن اختلفوا".

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وتابع : "كانت ياسمين من الأول قايلالي لو دينا معملتش الدور ده لأي سبب .. أنا عايزة أعمله".

واردف المخرج الباجوري :"بعدما انسحبت دينا الشربيني وافقت ياسمين رئيس دون خلاف بينهما ولم يحدث أن تراجعت عن إعتذارها أو وافقت على تقديم الدور مرة أخرى".

فيلم "قمر 14" يتكون من خمس حكايات ، ويشارك فيه عددا من نجوم الفن منهم خالد النبوي وغادة عادل وياسمين رئيس وأحمد الفيشاوي وأحمد مالك وشيرين رضا وبيومي فؤاد وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد وغيرهم، وهو من إخراج هادي الباجوري.



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