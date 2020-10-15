علاجات منزلية لجروح القدمين التي تسببها الأحذية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٢٩ مساءً (دوت الخليج)

يسبب الحذاء الجديد في معظم الأحيان آلاماً في القدمين، وقد يؤدي إلى ظهور تقرحات، وبمرور الوقت قد تعتاد قدماك على الحذاء الجديد أو تتجنبين ارتداءه مرة أخرى، لكن لا محالة من الاعتناء بالجروح التى سببها هذا الحذاء الجديد.

وفي هذا المقال نقدم لك 9 علاجات من المنزل لعلاج تلك الجروح والتقرحات التى تسببها الأحذية الجديدة.

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زيت جوز الهند زيت جوز الهند له فائدة كبيرة في توفير بشرة ناعمة وطرية. يساعد في حماية بشرتك من حب الشباب وجفاف الجلد والمسام وحروق الشمس والهالات السوداء وما إلى ذلك. يستخدم زيت جوز الهند حتى في علاج تقرحات القدم التى تسببها الأحذية. يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد في المعالجة.

الصبار يأتى الصبار بالعديد من الفوائد من علاج الجلد الجاف إلى حب الشباب، كما يساعد الصبار على علاج الجروح والبثور التى تسببها الأحذية، كونه يحتوى علي خصائص مضادة للالتهابات تساعد في علاج الجلد التالف / المقشر.

ما عليك سوى وضع جل الصبار على جروح القدمين، وستحصلين على راحة فورية من الألم وأيضًا سيقلل أي ندبات.

العسل يحتوي العسل على عناصر مضادة للالتهابات تساعد في التئام الجروح. لذلك، يمكن أيضًا تطبيقه على جروح القدمين التى تسببها الأحذية. لن يعالجها العسل فحسب، بل سيجعل هذا الجزء من بشرتك ناعمًا ومرطبًا أيضًا.

النيم والكركم يُعد معجون النيم والكركم أيضًا أحد العلاجات المنزلية لعلاج جروح القدمين التى تسببها الأحذية. إنه معجون طبيعي يمكنك وضعه يوميًا، فقط امزجي أوراق النيم والكركم واصنعي عجينة ناعمة، ثم ضعيها على الجزء التالف من الجلد. كما يتميز نباتي النيم والكركم بخصائص المضادة للميكروبات والالتهابات.

معجون الأسنان الأبيض معجون الأسنان الأبيض هو أحد العلاجات الطبيعية الرئيسية لعلاج جروح الأحذية، حيث يحتوى معجون الأسنان على مركبات تساهم فى التئام الجروح والندبات مثل المنثول، بيروكسيد الهيدروجين وصودا الخبز.

الفازلين الفازلين لديه القدرة على توفير الرطوبة لبشرتك. يتم استخدامه على البثور والتقرحات التى يسببها الحذاء، مما يسرع من إلتئام الجروح. يجب عليك بالتأكيد تطبيقه قبل النوم.

زيت الزيتون واللوز اصنعي مزيجًا من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من اللوز المطحون، وضعيها مكان الجروح التى سببها الحذاء الجديد، وحصلى علي النتيحة الفعالة.

مكعبات الثلج بمجرد وصولك للمنزل احرص على استخدام قطعة من الثلج على قطعة قماش نظيفة ووضعها على المنطقة المصابة أسفل القدمين.

الأسبرين اصنعي عجينة من أقراص الأسبرين، فهو له خصائص مضادر للالتهابات وتقليل التورم الناتج عن جروح القدمين التى تسببها الأحذية، عندما تجف العجينة يمكنك غسل الساقين بالماء.



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