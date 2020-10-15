نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ببطن مكشوفة.. نانسي عجرم تظهر مرتدية جينزًا مقطعاً في أحدث إطلالة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

أطلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، عبر حساب فانزها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، بجلسة تصوير جريئة، من وسط مزرعة شديدة الاخضرار.

وظهرت عجرم فى إطلالتها الحديثة، وهي مستلقية على الخضرة بقميص أبيض مكشوف البطن وبنطلون جينز مقطعاً من فوق الركبة وتسريحة شعر ذهبية متدلية خصلاتها ما بين الظهر والخضرة التي تفترشها.

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وانهالت عليها العديد من التعليقات التي ركز أصحابها، في معظمها على جمال ورقة الفنانة ننسي عجرم ، فيما ركزت البقية على بنطلونها المقطع وبطنها المكشوفة والنعومة التي رأوها من خلالها.

وكانت المطربة اللبنانية، قد طرحت مؤخراً أحدث أغانيها التي جاءت بعنوان "إلى بيروت الأنثى"، عبر أكثر من تطبيق، وأعلنت عن ذلك من خلال حسابيها علي موقعي تويتر وانستغرام، كاتبة: "من قصيدة إلى بيروت الأنثى، مع الاعتذار للشاعر الكبير نزار قباني، الحان هشام بولس، توزيع باسم رزق".

جدير بالذكر أن أغنية "إلى بيروت الأنثى"، مأخوذة عن قصيدة الشاعر نزار قباني "إلى بيروت الأنثى مع حبي"، والتي قدمها قبل 39 عاما وتحديداً سنة 1981، وقد تغنى بها الكثيرون عقب وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت الأخير.

وكشفت نانسى عجرم حينها عن موعد طرح الأغنية الجديدة من خلال تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت فيها: "لكل عشاق بيروت الكتار وكل شخص مآمن إنو بيروت ما بتموت.. اسمعوا غنيتي الجديدة 7 مساءً بتوقيت لبنان على كل المواقع الموسيقية بيروت"،مضيفةً في تغريدة أخرى: "إِنَّ كَونًا لَيسَ لُبنَانُ فِيهِ.. سَوفَ يَبقَى عَدَمًا أَو مُستَحِيلاَ.. #بيروت".

يذكر أن نانسى عرضت، حفلها الغنائي الأخير الذي شاركت فيه عبر تطبيق "تيك توك" منذ نحو أسبوعين عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، حتى يستطيع من لم يشاهد الحفل على التطبيق، أن يشاهده على يوتيوب ونشرت عبر حسابها على تويتر مقطع الفيديو معلقة: "برنامج Tiktok 2020 Live Show متوفر الآن على قناتي على YouTube استمتع بالمشاهدة".



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