نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تصدم المتابعين.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٤٤ مساءً (دوت الخليج)

تشارك النجمة التركية نسليهان أتاغول مع النجم التركي أنجين أكيوريك في مسلسل “ابنة السفير” الذي ينال نسبة مشاهدة عالية جدًا.

لكنهما تعرضا لإنتقادات كثيرة، ولغضب كبير من جمهورهما بعدما أديا مشهدًا جنسيًا على التخت، ليكتشف أنجين أن نسليهان فقدت عذريتها في سياق المسلسل.

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وكان أنجين على شريكته في “ابنة السفير” ووصفها بالمرأة الجميلة التي تجذب كل الأنظار وتسحر الجميع أينما تواجدت دون أن يشعروا.

حصد مسلسل ابنة السفير مشاهدات كبيرة حيث دخل في منافسة كبيرة مع المسلسلات الدرامية التركية التي تصدرت محركات البحث في الانترنت حيث يعد من أكثر المسلسلات إثارة وتشويق لعرضها قصة حب مقطعة من الواقع.





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