تعليق مستفز لابنة رجاء الجدواي على وفاة محمود ياسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

إستفزت أميرة مختار​، إبنة الممثلة المصرية الراحلة رجاء جداوي​​، المتابعين، بتعليقها على وفاة الممثل المصري ​محمود ياسين​. ونشرت أميرة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لياسين، وعلّقت: "الله يرحمك يا أنكل محمود دخلت على مامي يوم، لقيتها سعيدة جداً وبتعيط وبتقول لي محمود افتكرني وكلمني، كانت فرحانة جداً. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: وفاة معجزة الطرب الأصيل دون أعراض مرضية على رأسهم رهف القنون وهند القحطاني.. شاهد فضائح مدوية للمشاهير هي الأولى من نوعها.. صور مؤثرة لزوجة عمر البشير تشعل منصات السوشال ميديا (شاهد) مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تصدم المتابعين.. شاهد ببطن مكشوفة.. نانسي عجرم تظهر مرتدية جينزًا مقطعاً في أحدث إطلالة إنسحاب دينا الشربيني من "قمر 14".. والباجوري يعلق: "زوجتي قايلالي عايزة تعمله" (فيديو) بسروال ملتصق بجسدها.. ياسمين صبري ترفع ساقيها وتستعرض مفاتنها أمام شاب غريب سجلت بصوته.. الوصية الأخيرة للفنان محمود ياسين تخرج إلى العلن قبل قليل 5 أطعمة "خارقة" تقوي الجسم في مواجهة الأمراض بررت سباحها بالمايوه مع والدها.. ليلى زاهر تصف أشقائها بـ"الكارثة" وتتغزل بـ"الفتوة" شمس الكويتية تتعرض لهجوم واسع بسبب فيديو مستفز (شاهد) منة شلبي تنعي الرجولة .. ورانيا يوسف تطالب بإعدام المتحرشين في بث مباشر.. صيني يشعل النار في زوجته بعد طلبها الطلاق سهير رمزي تنهار وتفقد وعيها .. وحشد من النجوم يرفعها من الأرض (صور) ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة وأعدت تدعي له بالشفاء من الزهايمر ووصفته بأنه مرض قاس. الله يرحمه رجل محترم. إنا لله وإنا إليه راجعون". ورأى المتابعون أنه لم يكن عليها ذكر إسم مرض ياسين، مراعاة لمشاعر أسرته، ومما جاء في التعليقات: "لازم تقولي من الزهايمر يعني؟ ربنا يرحمهم ويرحم أمواتنا جميعاً" و"وهو الزهايمر دي شتيمة؟ مرض مثله مثل جميع الابتلاءات".

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