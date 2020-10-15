نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هي الأولى من نوعها.. صور مؤثرة لزوجة عمر البشير تشعل منصات السوشال ميديا (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٥٥ مساءً (دوت الخليج )

أحدثت وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، ضجة كبيرة على منصات السوشال ميديا، بعد تداول صور لها وهي ممددة داخل سيارة، ليعود اسمها من جديد بقوة إلى إثارة الجدل.

وكشف مصدر بأسرة البشير، عن اعتقال وداد بابكر بعد مرور أقل من 24 ساعة على عملية إطلاق سراحها.

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وقال المصدر لـ"السوداني"، أن مجموعة حضروا للمنزل وقاموا باقتياد وداد بابكر، مضيفا ان تلك المجموعة تتبع لجنة إزالة التمكين.

وأفاد أن ظروف صحية حرجة تمر بها وداد بابكر وأنها اعتقلت رغم تلك الظروف الصحية. مؤكدا إن لجنة إزالة التمكين لم تدون بلاغاً ضد زوجة عمر البشير، وقامت باعتقالها بصورة غير قانونية.

وتداولت منصات السوشال ميديا صور زوجة الرئيس السوداني المعزول على نطاق واسع . ولفت مغردون إلى أن الشعب السوداني لم يعتد رؤيتها إلا في حالة قوة دائمة، إلا أن الصور المتداولة لها، بدت فيها وداد با بكر في حالة متعبة للغاية، وتستند إلى أشخاص آخرين لمساعدتها على الوقوف، وهو ما دفع رواد السوشال ميديا لتداول الصور التي أحدثت ضجة كبيرة بينهم.

وتضاربت الأنباء حول الحالة الصحية لوداد بابكر، زوجة البشير، فبينما قالت مصادر مطلعة أنها تمر بأزمة صحية حرجة تسببت في عدم استطاعتها الوقوف، ذكر مصدر حكومي إنها بحالة صحية جيدة، مؤكداً على أنها خضعت للعديد من الفحوصات التي خلصت نتائجها إلى خلوها من أي مرض.

وأعرب المصدر عن احتجاجه على تصوير المتهمة، مضيفا بأن التصوير تم من قبل أحد أفراد عائلتها الذين كانوا يرافقونها، معتبرا أن ذلك مخالفا للقوانين والأعراف الإنسانية.

وفي الوقت الذي أحدثت فيه صور زوجة البشير جدلاً واسعاً بسبب ظهورها ممددة داخل السيارة، أثارت غضب الكثير من السودانيين معتبرين ذلك خروجا عن قيم الثورة السودانية، ومخالفا للقيم والأعراف السودانية والقيم الإنسانية.

واعتبر آخرون أن أهالي وداد بابكر تعمدوا التقاط هذه الصور في محاولة منهم لإثارة التعاطف معها والإفراج عنها من السجن الذي أودعت فيه بتهمة قضايا فساد.

وأمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه، في السودان، في ديسمبر الماضي بحبسها، على ذمة التحقيقات في بلاغات تتعلق بملفات فساد، منها الاستحواذ على أراضٍ بضاحية كافوري بالخرطوم بحري.

وداد بابكر كانت زوجة للواء إبراهيم شمس الدين، الذي قُتل في حادث سقوط طائرة في أبريل عام 2001 وأعلنت وداد زواجها من البشير، بعد الحادث بعام وتحديداً في شهر مارس من عام 2002.

الجدير بالذكر أن وداد بابكر لم تظهر إلى في السنوات الأخيرة من حكم البشير، حيث ذاع صيتها بعد تأسيسها منظمة سند الخيرية، الخاصة بمكافحة الفقر، وزاد ظهورها بعد مرافقتها البشير في عدد من البرامج الخاصة بحملته الانتخابية في عام 2010. وكانت تحاول مساعدة البشير في الحصول على قاعدة شعبية كبرى.





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