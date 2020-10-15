نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هيفاء وهبي تنتقم من زوجها بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة .. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٢ مساءً (دوت الخليج)
حظي مشهد خيانة الفنانة هيفاء وهبي التي تجسد شخصیة “رانیا”، من زوجها الممثل معتصم النهار الذي يؤدي شخصية “راغب”، في مسلسل “أسود فاتح”، مع صدیقتھا المقربة الإعلامیة نجلاء (روجینا)، بتفاعل كبیر بین المشاهدین.
واعتبر متابعون مشھد “الخیانة” من بین المشاهد القویّة في الحلقة الأولى من “أسود فاتح”. وسط تساؤلات عدة من جانب المتابعین عن كیفیة انتقام “رانیا” من زوجھا في الحلقات القادمة.
للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:
وفاة معجزة الطرب الأصيل دون أعراض مرضية
على رأسهم رهف القنون وهند القحطاني.. شاهد فضائح مدوية للمشاهير
تعليق مستفز لابنة رجاء الجدواي على وفاة محمود ياسين
هي الأولى من نوعها.. صور مؤثرة لزوجة عمر البشير تشعل منصات السوشال ميديا (شاهد)
مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تصدم المتابعين.. شاهد
ببطن مكشوفة.. نانسي عجرم تظهر مرتدية جينزًا مقطعاً في أحدث إطلالة
إنسحاب دينا الشربيني من "قمر 14".. والباجوري يعلق: "زوجتي قايلالي عايزة تعمله" (فيديو)
بسروال ملتصق بجسدها.. ياسمين صبري ترفع ساقيها وتستعرض مفاتنها أمام شاب غريب
سجلت بصوته.. الوصية الأخيرة للفنان محمود ياسين تخرج إلى العلن قبل قليل
5 أطعمة "خارقة" تقوي الجسم في مواجهة الأمراض
بررت سباحها بالمايوه مع والدها.. ليلى زاهر تصف أشقائها بـ"الكارثة" وتتغزل بـ"الفتوة"
شمس الكويتية تتعرض لهجوم واسع بسبب فيديو مستفز (شاهد)
منة شلبي تنعي الرجولة .. ورانيا يوسف تطالب بإعدام المتحرشين
في بث مباشر.. صيني يشعل النار في زوجته بعد طلبها الطلاق
ياسمين صبري تفجر مفاجأة كبرى حول مولودها الأول من أبو هشيمة
وشاركت هیفاء وهبي المشھد مع متابعیھا في حسابھا على إنستغرام.
وتظهر هيفاء وهبي وهي تقوم بتجمیع حقیبة ملابسھا لمغادرة المنزل وسط محاولات من جانب معتصم النھار لتبریر الأمر وسط صمت تام من جانب هيفاء التي كتمت غیظھا.
وعندما حاول معتصم النهار اعتراض طریق هیفاء وهبي لعدم مغادرة المنزل أبعدته عن طریقه. لكنه أصر أن تسمعه فاضطرت إلى لكمه على وجھه ثم غادرت منزلھا.
View this post on Instagram
عصبت #هيفاء 😆 @Reema_halab ⚡️💉🧪ريما حلب أخصائية البشرة والتجميل والعلاج بالليزر والبدائل الجراحية و نحت القوام بدون جراحة. شد الوجه و رفع الوجنات و تحديد عظمة الفك و التخلص من الذقن المزدوجة⚜️ جلدية - ليزر - عناية بالبشرة - بدائل جراحية معتمدة. للإستفسار و الحجز: 66766178 65771736 66185915 @Reema_halab @Reema_halab
View this post on Instagram
عصبت #هيفاء 😆 @Reema_halab ⚡️💉🧪ريما حلب أخصائية البشرة والتجميل والعلاج بالليزر والبدائل الجراحية و نحت القوام بدون جراحة. شد الوجه و رفع الوجنات و تحديد عظمة الفك و التخلص من الذقن المزدوجة⚜️ جلدية - ليزر - عناية بالبشرة - بدائل جراحية معتمدة. للإستفسار و الحجز: 66766178 65771736 66185915 @Reema_halab @Reema_halab
A post shared by |❥ᵛ͢ᵎᵖ دكتوره بزه ضحك (@q8_xp) on Sep 29, 2020 at 6:10am PDT
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيفاء وهبي تنتقم من زوجها بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة .. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع احداث نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.