نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر على رأسهم رهف القنون وهند القحطاني.. شاهد فضائح مدوية للمشاهير على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٣٠ مساءً (دوت الخليج)

سلط موقع “فوشيا” الضوء على العديد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، السعوديات اللاتي أثرن جدلا واسعا مؤخرا من خلال نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء.

ولفت التقرير المصور الخاص بفوشيا عن وجود العديد من الشخصيات المشهورة من السعودية التي أثارت موجة من الجدل خلال الفترة الماضية نتيجة جرأتهم وخروجهم عن حرية الرأي والتعبير من بينهم السعودية رهف القنون.

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واستعرض تقرير موقع “فوشيا” من خلال مقطع فيديو مجمع أكثر الصور والفيديوهات الجريئة التي أثارت الجدل بشكل واسع والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.

ومن أبرز الشخصيات التي أثارت الجدل مؤخرا هند القحطاني والتي تعيش حاليا في أمريكا مع أولادها بعد أن قامت بالانفصال عن زوجها وكثيرا ما تتصدر هند القحطاني الترند على منصات التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها الجريئة.

بينما تعتبر السعودية أمل الشهراني التي تقيم حاليا في دولة أجنبية من بين السعوديات التي أثرن الجدل مؤخرًا نتيجة مخالفتهن للعادات والتقاليد وظهورها باطلالة فاضحة حيث ظهرت كثيرا وهي ترتدي البكيني على الشاطئ.

جدير بالذكر أن التقرير استعرض أيضا الفضائح الخاصة بعدد من مشاهير السوشيال ميديا في السعودية مثل زياد المسفر والعنود العيسى وريم الصائغ.





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