وفاة معجزة الطرب الأصيل دون أعراض مرضية

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٠:٤٢ مساءً (دوت الخليج )

رحل عن عالمنا المطرب المصري طاهر مصطفى الذي عٌرف في التسعينيات بـ معجزة الطرب الأصيل، في هدوء تام.

وأعلن خبر وفاة المطرب طاهر مصطفى، رئيس لجنة المهن الموسيقية في الغردقة بمصر خالد السيد، مشيراً إلى أن مصطفى توفي عن عمر يناهز 42 عاماً .

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وتوفي الراحل في مسكنه في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، بدون شكوى من أي أعراض مرضية، وقد شيع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير في الغردقة، التي يقطنها مع والدته من فترة طويلة.

وأطلق على طاهر مصطفى ألقاب عديدة حينما كان صغيراً أبرزها الطفل المعجزة، معجزة الغناء، كذلك معجزة الطرب الأصيل؛ نظراً لصوته القوي حيث حقق نجاحاً باهراً في طفولته بسبب غنائه لأغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، فقد صدر له 4 ألبومات حقق من خلالها نجاحاً كبيراً وشهرة واسعة.

أول ألبوماته

قبل 30 عاماً قدم الراحل طاهر مصطفى- وهو مطرب كفيف- أول ألبوم له بعنوان الأمل، لكن بعد مرور الوقت ووصوله إلى مرحلة المراهقة بدأ نجمه يخفت؛ لتغير صوته، فحاول كثيراً أن يكون قوي مثل بدايته لكنه لم يفلح في ذلك فأكمل طريقه في الغناء في الملاهي الليلية والفنادق.

ونعى العديد من المشاهير في الوسط الفني العربي الراحل المطرب طاهر مصطفى، على رأسهم الفنانة نادية مصطفى، التي نعته بكلمات مؤثرة للغاية، قائلة: "كل يوم فقد ونعي وحزن وأصبحت صفحاتنا عزاء ورثاء ودعاء لأحباب يرحلون أحياناً بعد صراع مع المرض وكثيراً موت فجأة".

فيما نعاه الشاعر محمود رضوان، قائلاً: "يمكن محدش يفتكره بس الراجل دا في يوم من الأيام كان أكتر واحد باع شرايط في مصر بغنوة من غير ليه وغنوة فكروني، ومصر كلها كانت بتسمعه، مع السلامة ربنا يرحمك ويحسن إليك".

من جانبها قالت الفنانة مروة ناجي: ”الزميل العزيز الفنان طاهر مصطفى، صاحب الصوت الشجي، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جنانك أمين يا رب“.

كما نعته الفنانة مي فاروق قائلة : ”لا اله إلا الله، طاهر مصطفى في ذمة الله، كان من أعذب الأصوات وكان معجزة في طفولته، اللهم ارحمه واغفر له وألهم أهله وذويه الصبر".



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