نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حاكم دبي “محمد بن راشد” يوجه رسالة هامة لزوجته .. شاهد ماذا قال فيها؟؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وجه نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رسالة إلى زوجته الشيخة هند بنت مكتوم آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام. وقال بن راشد في تغريدة على حسابه الرسمي عبر “تويتر” أمس الأربعاء: “نبارك للشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة نتيجة قيادتها بنجاح لحملة 10 ملايين وجبة في بداية أزمة كورونا.. هند أقرب الناس للناس.. وأسرع النساء للخير”. قد يهمك أيضًا: حاكم دبي “محمد بن راشد” يوجه رسالة هامة لزوجته .. شاهد ماذا قال فيها؟؟ دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التطبيع مع إسرائيل (الاسم)

أول فيديو لواقعة “فتاة المعادي” التي هزت مصر .. شاهد بعد ساعات من دفنه.. الكشف عن وصية الفنان الراحل محمود يس مليونير سعودي تزوج امرأة عربية سرًا وإرثها يصل لـ 150 مليون ريال!.. وهذا ما فعله الورثة بعد وفاته بسبب ما ورد في الوصية هل تذكرون الفنانة المصرية “ميرفت أمين” التي اختفت عن الأنظار منذ وفاة رجاء الجدواي؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت اليوم برفقة دلال عبدالعزيز برودة القدمين تدل على الإصابة بهذه الأمراض.. احذرها الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطر قادم من الإمارات إسرائيل تنفجر بوجه فنان عربي كبير وتطالب الإمارات بطرده ومنع نشاطاته.. شاهد من يكون؟؟ قتلت صديقتها الحامل وشقت بطنها وسرقت جنينها من رحمها.. شاهد “رابح صقر” يصدم خبير التجميل الإماراتي المتشبه بالنساء “بدر خلف” برد غير متوقع بعدما وصفه بـ “الكيكة” (شاهد) طرق بسيطة تحافظ على الرئتين قوية وسليمة مذيعة الجزيرة “خديجة بن قنة” تروي حوادث مرعبة وتعلق: "يا إلهي! كيف نبني أوطانا بمرضى يتفننون القتل والاغتصاب واقتلاع العيون" شاهد الفرق.. هكذا استقبل السعوديون أسراهم وهكذا استقبل الحوثيون أسراهم الفنانة شهيرة تنهار وتبكي بكاء حارًا في المسجد.. فيديو صراخ وانهيارات خلال تشييع جنازة الفنان المصري الكبير محمود ياسين (شاهد) شهيرة تكشف عن مرض زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.. وما فعله عند رؤية رجاء الجداوي دراسة تكشف عن فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا رئيس الصين يعلنها مدوية أمام جيشه: “استعدوا للحرب” بطل مسلسل “قيامة أرطغرل” يفاجئ الجماهير بأكشن مثير على انستجرام .. شاهد الزنجبيل يطرد سموم الجسم ويحميك من سرطان المعدة وفوائد أخرى لا غنى لأحد عنها.. لا تتجاهلها.

إليسا تعلن عن خبر “مؤلم جدا” هل توفي محمود ياسين بفيروس كورونا مثل الفنانة رجاء الجداوي ؟؟.. حفيده يكشف الحقيقة الكاملة ملكة جمال المغرب تهين فتيات مصر بوصف خارج عن الأدب بسبب سعد لمجرد اعتقال زوجة رئيس عربي مخلوع.. شاهد من تكون؟؟ بالفيديو.. لحظة انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية مشروب بسيط تناوله يوميًا يحميك من السرطان! صقر جارح يُباع بسعر خيالي في مزاد بالسعودية... شاهد المفاجأة كم بلغ السعر؟ إسرائيل تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين بهذه الكلمات المفاجئة.. وتكشف سر ظهوره في "إسرائيل" كل يوم جمعة! (شاهد). خادمة في البيت الأبيض تكشف أسرار خاصة لـ "ميلانيا ترامب" وتصف إيفانكا ترامب بـ“الأفعى” يعزّز المناعة ويقاوم السرطان.. 8 فوائد مذهلة ل "عصير الجزر" الملكة رانيا تعلق على جريمة الزرقاء التي هزت الأردن .. ماذا قالت؟؟ هل تذكرون الممثلة التركية “أصليهان” بطلة مسلسل “قيامة أرطغرل”؟؟.. شاهدوا الصورة والمفاجأة التي كشفتها اليوم ونالت الشيخة هند بنت مكتوم جائزة المرأة العربية في العمل الإنساني للعام 2020، وذلك عن حملة “10 ملايين وجبة”، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاكم دبي “محمد بن راشد” يوجه رسالة هامة لزوجته .. شاهد ماذا قال فيها؟؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بويمن الاخبارية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.