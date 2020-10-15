رد مزلزل محمد عساف على إسرائيل بعد منعه من دخول فلسطين.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٣ مساءً (دوت الخليج)

قال الفنان الفلسطيني محمد عساف، إن منعه من دخول بلاده المحتلة، لن يمنعه من التغني بها، معتبرا أن القرار الإسرائيلي “استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات، التي يعاني منها الشعب الفلسطيني”.

جاء ذلك في تغريدة عبر موقع “تويتر”، الخميس، ردا على قرار إسرائيلي بمنعه من دخول فلسطين، وسحب تصريح الدخول الذي حصل عليه بصفته سفير الشباب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

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وأضاف عساف “حبي وانتمائي لبلدي، وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية، شيء أفتخر به، كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط”.

وبرز نجم الفنان الفلسطيني ويقيم في الإمارات، بعد أن فاز في إحدى المسابقات العربية الشهيرة للأغاني.

وتابع عساف “ما يتردد عن منعي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والقدس وغزة، ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي، الذي أنتمي إليه قلبا وقالبا وكيانا وروحا”.

وشدد على أن منعه من الدخول لن يجعله يتراجع عن موقفه، فقال: “لن يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كافة المحافل، أي شيء”.

وحظي رد عساف بتفاعل كبير من جمهوره على مواقع التواصل، حيث قال أحد المتابعين له "كلنا معك عساف وصوتك رح يبقى عالي إن شاء الله رغم عن أنفهم وأنف اللي بدعموهم وعلق آخر بالقول وعاش صوتك حر وعاشت فلسطين حرة”.

ومحمد عساف هو مغنٍ فلسطيني برز نجمه بعد فوزه في برنامج أراب آيدول في موسمه الثاني، على قناة ام بي سي 1 العام 2013.



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