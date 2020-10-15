بعد أن ضجت إتهاماته لها "أم الدنيا".. والد بوسي يتراجع عن التفاصيل الصادمة التي كشفها عنها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الخميس ، ١٥ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٣٠ مساءً (دوت الخليج )

تراجع والد المطربة بوسي ، عن هجومه الشديد عليها وكشفه تفاصيل صادمة عن حياتها الشخصية في فيديو ظهر فيه على موقع مجلة أخبار الحوادث ، بعد أن ضج حديثه أنحاء "أم الدنيا" وليس القاهرة فقط .

وقال محمد شعبان (والد بوسي) ردًا على الفيديو السابق له في «أخبار الحوادث» الذي اتهم فيه ابنته بإهماله وتجاهله، إن ابنته دخلت في مشاكل مع طليقها لأكثر من ثلاث سنوات، وتوقفت عن مساعدته ماديا، وساعده أهل الخير في الأكل والشرب، مشيرًا إلى أن ابنته كانت في لبنان بسبب ظروف طلاقها ومشاكلها مع طليقها.

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ونفى "شعبان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج رأي عام عبر فضائية ten، صحة ما ذكره في الفيديو، بأن علاقته مع ابنته سيئة. مؤكدًا أن علاقته مع ابنته جيدة جدا، وكانت في البداية تبعث له أموالا لأنه مريض وليس لديه مصدر رزق.

وأضاف شعبان" أنني لا أستطيع أن أشعر بالضيق من ابنتي، وأنني دائما أدعو لها أن تخرج من المشاكل التي تحيط بها وتستطيع أن تعبر منها".

وكانت «أخبار الحوادث» قد بثت عبر موقعها الالكتروني، فيديو مسجل للأب يتهم ابنته، بأنها رغم شهرتها الفنية وحب الناس إليها إلا أنها أغفلت خلال مشوارها حب أهم الناس فى حياتها، ألا وهو والدها، الذى ابتعدت عنه وتجاهلته فى عز احتياجه لها، فمنذ أكثر من 5 سنوات، وهى لا تهتم به، حتى بعد أن أصبح عجوزا وغلبه المرض، ولا يقوى على الحركة، ولا يستطيغ العمل ليصرف على نفسه.

ظهر والد المطربة بوسي في الفيديو، وهو يتهمها بتعمد إهماله وشن عليها هجوماً شديداً، قائلاً إنها ترفض مساعدته مادياً وتتعمد إهماله، خاصة في ظل مروره بأزمة صحية تحتاج إلى تكاليف مادية ليخضع لعملية في عينيه.

وقال والد المطربة بوسي في الفيديو: "أنا راجل عندي 77 سنة، وعندي أمراض من ضمنها حساسية شديدة وعدوى بالعين واحتاج لعلاجها سريعا ولكن بوسي تمتنع عن مساعدتي بالمال.. عايز أطمن عليها حياتها عاملة إيه، عايز أشوفها عايزها تحن عليا هي تشوفني، يعني أشحت ولا أمد إيدي دي عيبة في وشها".

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، قد اصدرت مع بداية العام الجاري، حكما قضائياً بالحبس عامين وكفالة مالية ضد المطربة بوسي؛ في قضية اتهامها بالتهرب الضريبي، بعد رفض الإعتراض المقدم من فريق الدفاع الخاص بها.

وقضت المحكمة، برفض إعتراض المطربة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ“بوسي“، بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف جنيه، لمصلحة الضرائب.

وصدر الحكم اليوم في غياب المتهمة وكانت المحكمة قد قضت، يوم 7 مايو 2018، بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنانة تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع وكالة الشافعي، المتحدة، ومؤسسة فتوح، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مبلغ التهرب الضريبي.



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