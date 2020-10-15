نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر أفضل مكمّل غذائي للحماية من الفيروسات والأمراض خلال فصل الشتاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتجه العديد من الأفراد إلى البحث عن كيفية حماية أنفسهم من مجموعة الفيروسات والتهابات الجهاز التنفسي والحالات المزاجية السيئة، مع حلول فصل الشتاء.

ويشيد العديد من الدراسات وخبراء الصحة بقوة مكملات فيتامين (د)، للمساعدة في الحماية خلال أشهر الشتاء.

قد يهمك أيضًا:

تتكلمون أثناء النوم... هل هذا خطر وما السبب؟

أم تبيع طفلتها الرضيعة لشراء حذاء.. وهذا هو الثمن

أفضل مكمّل غذائي للحماية من الفيروسات والأمراض خلال فصل الشتاء

فحص بسيط يكشف نوعا خطيرا من السرطان

حاكم دبي “محمد بن راشد” يوجه رسالة هامة لزوجته .. شاهد ماذا قال فيها؟؟

دولة عربية جديدة تنضم لقائمة التطبيع مع إسرائيل (الاسم)



أول فيديو لواقعة “فتاة المعادي” التي هزت مصر .. شاهد

بعد ساعات من دفنه.. الكشف عن وصية الفنان الراحل محمود يس

مليونير سعودي تزوج امرأة عربية سرًا وإرثها يصل لـ 150 مليون ريال!.. وهذا ما فعله الورثة بعد وفاته بسبب ما ورد في الوصية

هل تذكرون الفنانة المصرية “ميرفت أمين” التي اختفت عن الأنظار منذ وفاة رجاء الجدواي؟؟.. شاهدوا كيف ظهرت اليوم برفقة دلال عبدالعزيز

برودة القدمين تدل على الإصابة بهذه الأمراض.. احذرها

الاستخبارات الأمريكية تحذر من خطر قادم من الإمارات

إسرائيل تنفجر بوجه فنان عربي كبير وتطالب الإمارات بطرده ومنع نشاطاته.. شاهد من يكون؟؟

قتلت صديقتها الحامل وشقت بطنها وسرقت جنينها من رحمها.. شاهد

“رابح صقر” يصدم خبير التجميل الإماراتي المتشبه بالنساء “بدر خلف” برد غير متوقع بعدما وصفه بـ “الكيكة” (شاهد)

طرق بسيطة تحافظ على الرئتين قوية وسليمة

مذيعة الجزيرة “خديجة بن قنة” تروي حوادث مرعبة وتعلق: "يا إلهي! كيف نبني أوطانا بمرضى يتفننون القتل والاغتصاب واقتلاع العيون"

شاهد الفرق.. هكذا استقبل السعوديون أسراهم وهكذا استقبل الحوثيون أسراهم

الفنانة شهيرة تنهار وتبكي بكاء حارًا في المسجد.. فيديو

صراخ وانهيارات خلال تشييع جنازة الفنان المصري الكبير محمود ياسين (شاهد)

شهيرة تكشف عن مرض زوجها الفنان الراحل محمود ياسين.. وما فعله عند رؤية رجاء الجداوي

دراسة تكشف عن فصيلة الدم الأقل عرضة للإصابة بكورونا

رئيس الصين يعلنها مدوية أمام جيشه: “استعدوا للحرب”

بطل مسلسل “قيامة أرطغرل” يفاجئ الجماهير بأكشن مثير على انستجرام .. شاهد

الزنجبيل يطرد سموم الجسم ويحميك من سرطان المعدة وفوائد أخرى لا غنى لأحد عنها.. لا تتجاهلها.



إليسا تعلن عن خبر “مؤلم جدا”

هل توفي محمود ياسين بفيروس كورونا مثل الفنانة رجاء الجداوي ؟؟.. حفيده يكشف الحقيقة الكاملة

ملكة جمال المغرب تهين فتيات مصر بوصف خارج عن الأدب بسبب سعد لمجرد

اعتقال زوجة رئيس عربي مخلوع.. شاهد من تكون؟؟

بالفيديو.. لحظة انفجار أكبر قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية

مشروب بسيط تناوله يوميًا يحميك من السرطان!

صقر جارح يُباع بسعر خيالي في مزاد بالسعودية... شاهد المفاجأة كم بلغ السعر؟

إسرائيل تعلق على وفاة الفنان محمود ياسين بهذه الكلمات المفاجئة.. وتكشف سر ظهوره في "إسرائيل" كل يوم جمعة! (شاهد).

خادمة في البيت الأبيض تكشف أسرار خاصة لـ "ميلانيا ترامب" وتصف إيفانكا ترامب بـ“الأفعى”

يعزّز المناعة ويقاوم السرطان.. 8 فوائد مذهلة ل "عصير الجزر"

الملكة رانيا تعلق على جريمة الزرقاء التي هزت الأردن .. ماذا قالت؟؟

هل تذكرون الممثلة التركية “أصليهان” بطلة مسلسل “قيامة أرطغرل”؟؟.. شاهدوا الصورة والمفاجأة التي كشفتها اليوم

ووجدت الدراسات أن تناول فيتامين (د) يمكن أن يقلل من احتمالات الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي، مثل البرد والإنفلونزا، خاصة بين الأشخاص الذين لديهم نقص موثق.

وقالت Pharmacy Times، إن فيتامين (د) يساعد أجهزتنا المناعية على البقاء متوازنة خلال موسم البرد والإنفلونزا.

وتابع الموقع: "هناك مستقبلات لفيتامين (د) وأنزيمات منشطة على أسطح جميع خلايا الدم البيضاء. إن الدور الذي يلعبه فيتامين (د) في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي معقد للغاية، لأن جهاز المناعة يجب أن يكون متوازنا تماما. وإذا كان هناك الكثير من التنبيه، يمكن أن تبدأ أمراض المناعة الذاتية. وفي حال لم يكن هناك نشاط كاف لجهاز المناعة، يمكن أن تحدث عدوى متكررة".

وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، فُحصت مكملات فيتامين (د) للوقاية من الإنفلونزا الموسمية لدى أطفال المدارس.

ولاحظت الدراسة: "من كانون أول 2008 حتى آذار 2009، أجرينا تجربة عشوائية خاضعة للتحكم الوهمي لمقارنة مكملات فيتامين D3 مع الدواء الوهمي لدى أطفال المدارس. وكانت النتيجة الأولية هي حدوث الإنفلونزا أ، التي شُخصّت باختبار مستضد الإنفلونزا بعينة مسحة من البلعوم الأنفي".

وخلصت الدراسة إلى أن تناول مكملات فيتامين (د3) خلال فصل الشتاء، قد يقلل من حدوث الإنفلونزا أ، خاصة في مجموعات فرعية محددة من أطفال المدارس.

ويمكن أن يساعد فيتامين (د) في علاج أعراض الاكتئاب. وفي دراسة نشرت في مجلة الطب النفسي، لاحظ الباحثون أن المشاركين في الدراسة المصابين بالاكتئاب لديهم أيضا مستويات منخفضة من فيتامين (د).

ووجد التحليل نفسه، إحصائيا، أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين (د) كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

ويعتقد الباحثون أنه نظرا لأن فيتامين (د) مهم لوظيفة الدماغ الصحية، فقد تلعب مستويات المغذيات غير الكافية دورا في الاكتئاب والأمراض العقلية الأخرى.

وأكدت دراسة تعاونية عالمية جديدة أن مكملات فيتامين (د) يمكن أن تساعد في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

ونُشرت الدراسة، وهي عبارة عن تحليل تلوي لبيانات المشاركين لـ 25 تجربة ذات شواهد، بما في ذلك أكثر من 11000 مشارك، عبر الإنترنت في BMJ.

وقال كارلوس كامارغو من قسم طب الطوارئ في مستشفى ماساتشوستس العام (MGH)، كبير معدي الدراسة: "يفهم معظم الناس أن فيتامين (د) مهم لصحة العظام والعضلات. وجد تحليلنا أيضا أنه يساعد الجسم على مكافحة عدوى الجهاز التنفسي الحادة، المسؤولة عن ملايين الوفيات على مستوى العالم كل عام".

وكان هناك الكثير من التكهنات والعديد من النظريات المتعلقة باستخدام مكملات فيتامين (د) للمساعدة في الحماية من "كوفيد-19".

ووجدت الدراسات أن عددا هائلا من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد-19"، ليس لديهم ما يكفي من فيتامين (د) في أجسامهم وغالبا ما يعاني المرضى من نقص فيه.

وأضاف البروفيسور أدريان مارتينو: "هناك أدلة متزايدة على أن فيتامين (د) قد يقلل من خطر التهابات الجهاز التنفسي، حيث تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأشخاص الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د) قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا".