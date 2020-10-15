نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ممثل أجنبي يباغت نجمة مسلسل البرنس بقبلة ساخنة.. شاهد صراخها المفاجئ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول موقف محرج للإعلامية والممثلة المصرية جوري بكرعندما فاجأها الممثل الهندي فارون دهاوان، بقبلة مباغتة على الهواء دون أن تدري.

يأتي ذلك بعدما سألت جوري الفنان الهندي "متى كانت أول قبلة لك"، ليشير بأصبعه الناحية الأخرى حتى يشتت انتباهها ويباغتها بقبله جعلتها تطلق صرخة ضاحكة للتغلب على الموقف المحرج، ويرد هو قائلًا: "هنا كانت أول قبلة لي".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

شاهد.. فنانة مصرية تسقط مغشياً عليها في جنازة محمود ياسين

بفستان ملتصق بجسدها.. ريم عبد الله تستعرض مفاتنها في فيديو أثار موجة جدل (شاهد)

بعد أن ضجت إتهاماته لها "أم الدنيا".. والد بوسي يتراجع عن التفاصيل الصادمة التي كشفها عنها

رد مزلزل محمد عساف على إسرائيل بعد منعه من دخول فلسطين.. شاهد

هيفاء وهبي تنتقم من زوجها بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة .. شاهد

وفاة معجزة الطرب الأصيل دون أعراض مرضية

على رأسهم رهف القنون وهند القحطاني.. شاهد فضائح مدوية للمشاهير

تعليق مستفز لابنة رجاء الجدواي على وفاة محمود ياسين

كيف تحافظ على حيويتك الجنسية بعد سن الأربعين؟

هي الأولى من نوعها.. صور مؤثرة لزوجة عمر البشير تشعل منصات السوشال ميديا (شاهد)

مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تصدم المتابعين.. شاهد

ببطن مكشوفة.. نانسي عجرم تظهر مرتدية جينزًا مقطعاً في أحدث إطلالة

إنسحاب دينا الشربيني من "قمر 14".. والباجوري يعلق: "زوجتي قايلالي عايزة تعمله" (فيديو)

بسروال ملتصق بجسدها.. ياسمين صبري ترفع ساقيها وتستعرض مفاتنها أمام شاب غريب

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

يذكر أن جوري بكر مذيعة في قناة "زي أفلام" دخلت إلى مجال التمثيل في سنة 2020 بمسلسل البرنس بطولة محمد رمضان و مسلسل ليه لا بطولة أمينة خليل.

وكشفت جوري بكر قبل أيام عن انشغالها بتصوير مسلسل "لؤلؤ"، مع نخبة من نجوم الفن على رأسهم أحمد زاهر ومي عمر ونرمين الفقي وأحمد مجدي وسلوى عثمان.

وتجسد جوري في المسلسل شخصية سكرتيرة مقربة من نرمين الفقي، وخلال الأحداث يبدأ اهتمام الفقي بها وبمن يعمل معها يقل كثيرا مما يجعلهم يلجأون إلى حيل معينة كي يكسبوا ودها واهتمامها مرة أخرى.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام