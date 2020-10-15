بفستان ملتصق بجسدها.. ريم عبد الله تستعرض مفاتنها في فيديو أثار موجة جدل (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً (دوت الخليج )

أثارت الفنانة السعودية ريم عبد الله، موجة جدل بين رواد بمنصة إنستغرام، بعد نشرها مقطع فيديو لها عبر خاصية الاستوري بحسابها على المنصة، قال البعض بأنه تجاوز حد الجراءة.

وظهرت ريم عبدالله في مقطع الفيديو بفستان اسود ملتصق بجسدها، وهي تتحدث عن احدى برنامجها التلفزيونية ، واحدهم يقاطعها بكلام غزل ويقول : "فستانك مولع .. نار" .

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واثار هذا الفيديو، موجة جدل بين رواد بمنصة إنستغرام، بعد مشاهدتهم له بحساب الفنانة السعودية، فمنهم من ابدا سروره واعجابه بإطلالتها الجريئة التي أبرزت فيها جسدها كاملا بسبب ضيق ونعومة الفستان الذي ترتديه، ومنهم من وجه لها انتقادات حادة واتهمها بالمبالغة في إثارة الجمهور وتجاوز الخطوط الحمراء.

طرف ثالث من المتابعين كتب من جهته عناوين وتعليقات على الفيديو ، تحتوي على عبارة وكلمات عشق وحب وغزل وأيضا تحرش، وأطلق على الفنانة ريم عبدالله "ملكة جمال الكون، ونجمة الشرق الأوسط، واميرة الفن ".

ودخل متابعون آخرون على الخط، وأكدوا أن الفيديو محل الجدل ، يعود إلى العام الماضي، حين ظهرت الفنانة ريم عبدالله، بإطلالة جذابة خطفت الأنظار في برنامج ” المنكوس” على قناة الإمارات العام الماضي.

وقالوا إن فستان الفنانة السعودية، مقارنة بغيرها من الفنانات والإعلاميات، محتشم ولا يظهر شيء من جسدها، معبرين عن إعجابهم بتلك الإطلالة التي وصفوها بالجذابة والمميزة ..

ومؤخراً أعلنت الفنانة السعودية ريم عبدالله، تسليم كافة حساباتها في منصات التواصل، للناشط يوسف البلوي.

ودشن مغردون على موقع تويتر، هاشتاق #يوسف_البلوي_رجع_تويتر تفاعلوا فيه مع الخبر وصعد الهاشتاق ليتصدر قائمة الترند للموضوعات الأكثر مناقشة بالمملكة .

وجاء إعلان ريم عبد الله ، إدارة يوسف البلوي لحساباتها، في تغريدة لها على موقع تويتر، كما عدلت ، إسم حسابها الى ريم عبد الله + يوسف البلوي في "تويتر".

وفي الهاشتاق احتفا سعوديون بعودة يوسف البلوي كمدير لحسابات ريم عبد الله على تويتر وبقية منصات التواصل الاجتماعي.

وكان مغردون، قد تدازلوا صورا حديثة مع مقطع فيديو حديث -ايضا- للفنانة ريم عبدالله، أثار ضجة كبيرة.

وبدت الفنانة ريم عبدالله في تلك الصور والفيديو، كقطعة مجوهرات، في أول مشاهد من نوعها على مستوى العالم. وفقا للمغردين.

جاء ذلك عقب ظهور الفنانة ، في محل للمجوهرات ، عبر مقطع فيديو وصور شاركت بها على حسابيها في "سناب شات"، و"تويتر" ، واوضحت في تعليق لها على تلك المشاركات ، إن تواجدها في المحل هو لتشتري ما يناسبها من الذهب.

وأظهر الفيديو الفنانة السعودية والمجوهرات تغطي جسمها، بعد شراؤها طقم ذهب مشهور عند السعوديين باسم "رعد الشمال" وهو عبارة عن طقم يغطي الجسم من منطقة الرقبة وحتى الركبة ومصمم ليغطي النصف الأعلى من الجسم ثم يمتد للقدم.

وتم تناقل هذا المقطع على نطاق واسع بين الجمهور ، وتحولت ريم عبدالله لحديث السوشيال ميديا، ودشنوا هاشتاغ #ريم_عبدالله.

واعتبر مغردون، هذه الضجة التي انتقلت من منصات التواصل إلى المواقع الاخبارية، الأولى من نوعها فيما يتعلق بتغطية جسم فنانة من الرأس إلى القدمين بالمجوهرات.

وقالت ريم عبدالله في مقطع الفيديو: "جاية آخد الرشرش إن شاء الله سعره يناسبني"، ثم ارتدت طقم ذهب آخر يسمى "هامة"، وعلقّت بقولها: "ترا ما أشوفكم زين الذهب مغطيني وش رأيكم هذي هامة الدهب مغطيني ستايل جديد".

وبعدها ظهرت وهي ترتدي طقم "رعد الشمال"، وقالت: "شوفوا يا جماعة بوريكم شي الحين بس قولوا ما شاء الله أنا لبسته لإنه عجبني تمشي العالم كلها تناظر فيك من كتر ما هو فيك.. إلبسي هذا"، ثم استعرضت الطقم الذي ارتدته.

واتضح أن الفنانة ريم عبدالله اشترت طقم ذهب آخر يغطي الرقبة ويتخلله "جنيهات" ذهبية وقالت: "للأمانة أنا جاية أشوف أطقم فهذا عجبني حسيته كده غريب.. جنيهات شكله مرة حلو عندي شغلة كده فمحتاجة فيها ذهب"

وتداول المغردون في موقع "تويتر" سعر طقم "رعد الشمال" المشهور لدى السعوديات والخليجيات ككل، عبر حساباتهم، فالبعض قال إنه منذ عام كان يبلغ سعره مليون ريال سعودي وحاليًا أصبح سعره يصل مليوني ريال، غير أن ريم عبدالله حسمت الأمر بشأن سعره.

وكشفت الفنانة السعودية عبر تغريدة لها في "تويتر" عن سعر هذا الطقم الذي ارتدته وكذلك وزنه فكتبت قائلة: "#ريم_عبدالله.. رعد الشمال.. الوزن 4.200 k ، السعر 1.400000".

ريم عبد الله، عرفت أثناء ظهورها في مسلسل طاش ما طاش بموسمه الرابع عشر مع الثنائي عبد الله السدحان وناصر القصبي في عام 2006.

واصلت مشوارها الفني بالمشاركة في قرابة 30 مسلسل، ولها مشاركة سينمائية واحدة مع المخرجة هيفاء المنصور في فيلم وجدة في عام 2012.، وادت دورا رئيسيا في مسلسل العاصوف عام 2018.

