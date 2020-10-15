شاهد.. فنانة مصرية تسقط مغشياً عليها في جنازة محمود ياسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً (دوت الخليج)

تعرضت الفنانة سهير رمزي للإغماء خلال حضورها مراسم دفن جثمان الفنان محمود ياسين في مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم. وانهارت الفنانة المصرية وفقدت الوعي لدقائق قبل أن يتم مساعدها للوقوف على قدميها مجددا. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بفستان ملتصق بجسدها.. ريم عبد الله تستعرض مفاتنها في فيديو أثار موجة جدل (شاهد) ممثل أجنبي يباغت نجمة مسلسل البرنس بقبلة ساخنة.. شاهد صراخها المفاجئ بعد أن ضجت إتهاماته لها "أم الدنيا".. والد بوسي يتراجع عن التفاصيل الصادمة التي كشفها عنها رد مزلزل محمد عساف على إسرائيل بعد منعه من دخول فلسطين.. شاهد هيفاء وهبي تنتقم من زوجها بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة .. شاهد وفاة معجزة الطرب الأصيل دون أعراض مرضية على رأسهم رهف القنون وهند القحطاني.. شاهد فضائح مدوية للمشاهير تعليق مستفز لابنة رجاء الجدواي على وفاة محمود ياسين كيف تحافظ على حيويتك الجنسية بعد سن الأربعين؟ هي الأولى من نوعها.. صور مؤثرة لزوجة عمر البشير تشعل منصات السوشال ميديا (شاهد) مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تصدم المتابعين.. شاهد ببطن مكشوفة.. نانسي عجرم تظهر مرتدية جينزًا مقطعاً في أحدث إطلالة إنسحاب دينا الشربيني من "قمر 14".. والباجوري يعلق: "زوجتي قايلالي عايزة تعمله" (فيديو) بسروال ملتصق بجسدها.. ياسمين صبري ترفع ساقيها وتستعرض مفاتنها أمام شاب غريب بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل وعقب استعادة وعيها اصطحبها زوجها وغادرا المكان. وأقيمت جنازة الفنان محمود ياسين عقب صلاة ظهر الخميس بمسجد الشرطة بالشيخ زايد. وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور وتقديم المواساة لأسرة الراحل. وكانت الفنانة شهيرة زوجة الفنان الراحل محمود ياسمين انهارت باكية، ولم تستطع السير بدون مساعدة من أحفادها، كما جلست على كرسي خلال أداء صلاة الجنازة.

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