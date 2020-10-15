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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اكتظت مواقع التواصل منذ أمس، بفيديو نعاين فيه رجلا فاجأته زوجته وأم أطفالهما الثلاثة، حين كان يتزوج من غيرها في كنيسة بمدينة لوساكا، عاصمة زامبيا، على حد ما ألمت به "العريية.نت" مما نقلته الوكالات عن وسائل إعلام محلية، ذكرت أن الزوجة Caroline Mubita وصلت إلى الكنيسة مع واحد من أبنائها الصغار، نراه معلقا على ظهرها، ثم قالت للكاهن وصرخت أثناء قيامه بطقوس الزواج: "يا أبونا.. قف عندك، فهذا العرس يستحيل أن يستمر. الرجل هو زوجي. لا أعرف ما الذي يحدث عندكم هنا" ثم راحت تولول وتهتز غضبا.

بثوان تبرم العريس المتزوج Abraham Muyunda وطأطا رأسه إلى الأرض، وظهرت على الثلاثيني العمر ملامح الشعور بحرج شديد، في وقت حاول فيه عدد من المدعوين منع زوجته الغاضبة من الوصول إلى المذبح، حيث كان الكاهن في حيرة مما رأى، بحسب ما نرى في الفيديو المعروض أدناه.

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امرأة تفجر فضيحة أثناء زفاف زوجها من غيرها.. شاهد ماذا فعلت؟؟

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وكان أبراهام، قال لكارولين حين غادر الثلاثاء الماضي منزله العائلي، إنه ذاهب إلى عمله كالعادة، وما إن خرج حتى أقبل واحد من الجيران وأخبر زوجته بأنه لم يغادر إلى العمل كما قال "بل ليتزوج" وزودها باسم الكنيسة وعنوانها، فخرجت ومعه طفلها الأصغر، وأسرعت إلى حيث أخبرها الجار، ودخلت إلى الكنيسة قبل لحظات من انتهاء طقوس الزواج، وعطلت على زوجها المخادع نواياه، بعد أن رأى الكاهن أهم ما أحضرته معها، وهي شهادة زواجها ممن تم تسليمه إلى دورية من الشرطة وصلت إلى الكنيسة ونقلته إلى مركز احتجاز، ليواجه بعدها تهمة تعدد الزوجات، وعقوبتها 7 سنوات وراء قضبان سجن أفريقي.

أما التي كان سيتزوجها، ولم تأت وسائل الإعلام المحلية على اسمها، فلا زالت الشرطة تحقق للتأكد مما إذا كانت عالمة بزواجه من غيرها قبل قبولها الزواج منه، أم كانت مخدوعة بكذبه عليها، وفقا لما ألمت به "العربية.نت" من الوارد بموقع صحيفة Zambian observer المضيفة في خبرها أن أبراهام موظف حكومي، وأن عائلة من كان سيتزوجها دفعت بالكامل تكاليف الزواج الذي لم يتم.

المصدر: العربية نت