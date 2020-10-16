نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انتقادات واسعة تطال محمد رمضان بسبب محمود ياسين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

تعرض الفنان المصري محمد رمضان​ لكثير من الإنتقادات، وذلك بعد تجاهله وفاة الممثل المصريمحمود ياسين​ يوم أمس، وعدم تعليقه على الموضوع أو نعيه له عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولاحظ المتابعون أن رمضان كان ناشطاً على صفحته الخاصة، ونشر مقطع فيديو له من داخل سيارته الخاصة، خلال تصويره عمله الجديد، ثم نزل منها ليلتقي بفريق العمل ويلقي التحية عليهم، وهو الأمر الذي استفز الجمهور مؤكدين أنه لا الوقت ولا الحدث كان ملائماً لما فعله.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

منة عرفة تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة فاضحة والجمهور: غطي صدرك وأردافك

شاهد.. فنانة مصرية تسقط مغشياً عليها في جنازة محمود ياسين

بفستان ملتصق بجسدها.. ريم عبد الله تستعرض مفاتنها في فيديو أثار موجة جدل (شاهد)

ممثل أجنبي يباغت نجمة مسلسل البرنس بقبلة ساخنة.. شاهد صراخها المفاجئ

بعد أن ضجت إتهاماته لها "أم الدنيا".. والد بوسي يتراجع عن التفاصيل الصادمة التي كشفها عنها

رد مزلزل محمد عساف على إسرائيل بعد منعه من دخول فلسطين.. شاهد

هيفاء وهبي تنتقم من زوجها بعد خيانته لها مع صديقتها المقربة .. شاهد

وفاة معجزة الطرب الأصيل دون أعراض مرضية

على رأسهم رهف القنون وهند القحطاني.. شاهد فضائح مدوية للمشاهير

تعليق مستفز لابنة رجاء الجدواي على وفاة محمود ياسين

هي الأولى من نوعها.. صور مؤثرة لزوجة عمر البشير تشعل منصات السوشال ميديا (شاهد)

مشاهد خليعة في مسلسل "ابنة السفير" تصدم المتابعين.. شاهد

ببطن مكشوفة.. نانسي عجرم تظهر مرتدية جينزًا مقطعاً في أحدث إطلالة

إنسحاب دينا الشربيني من "قمر 14".. والباجوري يعلق: "زوجتي قايلالي عايزة تعمله" (فيديو)

بالملابس الداخلية.. صورة مسربة لياسمين صبري تشعل منصات التواصل

يشار إلى أن ياسين كان توفي يوم أمس بعد صراع طويل مع المرض عم عمر ناهز الـ79 عاماً.





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام