منة عرفة تتجاوز الخطوط الحمراء بصورة فاضحة والجمهور: غطي صدرك وأردافك

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الجمعة ، ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٢ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صوره لها بمايوه فاضح.

وظهرت منة في الصور وهي ترتدي مايوه أسود، وممسكة بسيجارة، ما أثار ردود فعل بعض رواد السوشيل ميديا في مصر، بسبب ما وصفوه بـ"الجرأة" ودعاها أحد المتابعين لتغطية صدرها وأردافها.

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يذكر أن أحدث أعمال منة عرفة كان مسلسل "ليالينا" للنجم إياد نصار وغادة عادل في موسم رمضان 2020، من تأليف احمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي.

يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال السينمائية المصرية وتألقت بشكل كبير خاصة في تجسيد دور الأبنة مع الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المواسم بمسلسل راجل وست ستات.





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